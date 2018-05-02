親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
路跑

獨／教育部說謊鐵證在這！ 郭旭崧也任薪酬委員

今年稅制六大改革 圖解基本生活費不課稅

全大運／向俊賢回穩跳高6連霸、亞運也達標

2018-05-02 12:32聯合報 記者劉肇育╱即時報導

我國跳高全國紀錄保持人向俊賢以2公尺21成績打破大會紀錄，並達到亞運參賽標準。記...
我國跳高全國紀錄保持人向俊賢以2公尺21成績打破大會紀錄，並達到亞運參賽標準。記者陳正興／攝影
分享

我國男子跳高全國紀錄保持者台體大向俊賢，今天在全大運公開男子組跳高決賽跳出2公尺21佳績，不僅完成個人在全大運的6連霸，也順利達到2公尺20的亞運參賽標準；不過他在達標後因右膝蓋不適，決定不挑戰個人保持的2公尺29全國紀錄。

向俊賢在去年台北世大運跳出2公尺26成績摘銅後，今年改以亞運為備戰目標進行調整，雖然在開季前段的調整不如個人與教練團預期，不過在經過到大陸四川移訓後狀態持續回升，這次全大運前他更積極瘦身，並在教練孫念祖的叮嚀下，改正助跑上的小瑕疵。

今在全大運決賽中，向俊賢在前兩高度2公尺04和2公尺12都一跳成功，雖然接下來挑戰2公尺15，在第二跳才通過，但已確定提前完成在全大運的6連霸，接下來他再向比大會紀錄及亞運參賽標準高出1公分的2公尺21挑戰併一跳過關。

雖然在跳過2公尺21後，向俊賢就因為右膝不適，決定不挑戰個人所保持的全國紀錄2公尺29，但他仍對於表現感到相當滿意的說：「現在每一個階段我都有設目標性高度，今年開季前我調整狀態沒很好，不然過去在3、4月就應該要達到這樣的高度，這也代表我還有進步空間，不過這次至少達到了階段性目標。」

向俊賢指出，膝蓋不適狀況並無大礙，月底的國際田徑公開賽他也會調整出更好的狀態來面對，至於亞運順利達標，他則是自信滿滿的說：「說不定到時候一跳，就拿下亞運冠軍。」

田徑

相關新聞

全大運／撐竿跳 陳孝維苦熬六年「金」辛苦

2018-05-02 00:53

圖輯／全大運向俊賢跳高六連霸

2018-05-02 12:21

全大運／跆拳道 劉威廷手傷無礙三連霸

2018-05-02 00:48

全中運／沉寂2年再奪牌 林柏強軟網單打第三

2018-05-01 19:29

全大運／爆冷擊退兩強敵 陳孝維撐出5年來首金

2018-05-01 17:56

全大運／亞運國手開紅盤 劉威廷帶傷3連霸

2018-05-01 17:37

足球／台灣邁向職業化 準備好了嗎？

2018-05-01 17:00

全大運／恩師離世淚崩 林玉婕盼完成未兌現承諾

2018-05-01 12:53

圖輯／全大運400公尺跨欄預賽 余嘉軒分組第一

2018-05-01 12:18

自由車／退出亞運培訓要賠百萬 蕭美玉爆不合理制度

2018-05-01 11:13
看更多

熱門文章

NBA／支持衛少重話回擊 勇士球員籲球迷應尊重

2018-05-01 15:46

用輸球換打球態度 中信可以道奇教頭羅伯斯為師

2018-05-01 13:17

MLB／震撼彈？ 美媒爆料一朗打完本周就退休

2018-05-02 09:16

NBA／詹姆斯21度大三元 騎士延長賽1分退暴龍

2018-05-02 11:05

NBA／巴克利鐵口直斷 詹姆斯不會加入費城

2018-05-01 13:46

NBA／賽前惡補歷史課 76人欲延續與綠衫軍世仇

2018-05-01 15:45

MLB／火球男換人 馬林魚菜鳥葛雷諾狂飆164公里

2018-05-01 16:09

NBA／亟欲擺脫「過程魅影」 安比德稱面具是干擾

2018-05-01 13:54

NBA／柯瑞替補上陣 回歸轟超大號三分球

2018-05-02 12:43

季後賽第二輪已無弱者 總教練功力大比拚

2018-05-02 07:00

NBA／狀元佛爾茲近3戰神隱 76人教頭自有考量

2018-05-02 09:18

NBA／柯瑞第二戰回歸 柯爾：上場時間不受限

2018-05-02 10:44

中職／象猿戰不夠看 金控大戰「激」出票房

2018-05-02 00:31

中職／金控大戰吵出票房？平均觀眾數超過象猿戰

2018-05-01 17:38

MLB／大谷復出敲二壘安打 腳踝康復跑壘無虞

2018-05-02 12:00

NBA／綠衫軍菜鳥變大將 泰托姆：我打出侵略性

2018-05-02 00:44

MLB／陳偉殷5日先發對紅人 挑戰先發2連勝

2018-05-01 14:28

MLB／哈維比賽前一晚跑趴 大都會教頭沒生氣

2018-05-02 08:53

全大運／爆冷擊退兩強敵 陳孝維撐出5年來首金

2018-05-01 17:56

NBA／尼克結束面談 新教頭最快本周揭曉

2018-05-02 09:57

MLB／普荷斯逼近3千安 太空人被打282安最多

2018-05-01 15:20

MLB／林子偉19打數無安打 打擊率跌破2成

2018-05-02 10:44

MLB／碰到響尾蛇無解 道奇遭波拉克3響砲擊沉

2018-05-01 16:51

NBA／綠衫軍傷兵回歸 布朗預告G2上陣

2018-05-02 08:53

NBA 2018季後賽對戰表─東區

2018-05-02 10:58

MLB／鮑爾槓上太空人 暗喻對方投手用松焦油

2018-05-02 11:22

中職／陳傑憲致勝兩分砲 獅隊終嘗府城屠猿滋味

2018-05-01 22:56

中職／獅隊陳傑憲逆轉轟 府城「抓猴」成功

2018-05-02 00:23

NBA／騎士逆轉暴龍 詹皇將勝利歸功隊友

2018-05-02 12:29

中職／猿隊19歲捕手廖健富 生涯首座月MVP到手

2018-05-01 18:33

足球／台灣邁向職業化 準備好了嗎？

2018-05-01 17:00

全中運／沉寂2年再奪牌 林柏強軟網單打第三

2018-05-01 19:29

全大運／亞運國手開紅盤 劉威廷帶傷3連霸

2018-05-01 17:37

MLB／水手攜伴運動家 明年日本打海外開幕戰

2018-05-02 08:21

全大運／撐竿跳 陳孝維苦熬六年「金」辛苦

2018-05-02 00:53

MLB／今日戰績表 小熊勝洛磯4月收尾5連勝

2018-05-01 13:43

圖輯／全大運楊俊瀚200公尺預賽 20.84秒分組第一晉級

2018-05-01 16:48

中職／獅隊舉辦搖擺府城音樂季 好康大放送

2018-05-01 20:07

圖輯／全大運撐竿跳決賽 北市大陳孝維摘金

2018-05-01 17:50

全大運／向俊賢回穩跳高6連霸、亞運也達標

2018-05-02 12:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top