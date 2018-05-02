全大運／向俊賢回穩跳高6連霸、亞運也達標

2018-05-02 12:32 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



我國跳高全國紀錄保持人向俊賢以2公尺21成績打破大會紀錄，並達到亞運參賽標準。記者陳正興／攝影 分享 facebook

我國男子跳高全國紀錄保持者台體大向俊賢，今天在全大運公開男子組跳高決賽跳出2公尺21佳績，不僅完成個人在全大運的6連霸，也順利達到2公尺20的亞運參賽標準；不過他在達標後因右膝蓋不適，決定不挑戰個人保持的2公尺29全國紀錄。

向俊賢在去年台北世大運跳出2公尺26成績摘銅後，今年改以亞運為備戰目標進行調整，雖然在開季前段的調整不如個人與教練團預期，不過在經過到大陸四川移訓後狀態持續回升，這次全大運前他更積極瘦身，並在教練孫念祖的叮嚀下，改正助跑上的小瑕疵。

今在全大運決賽中，向俊賢在前兩高度2公尺04和2公尺12都一跳成功，雖然接下來挑戰2公尺15，在第二跳才通過，但已確定提前完成在全大運的6連霸，接下來他再向比大會紀錄及亞運參賽標準高出1公分的2公尺21挑戰併一跳過關。

雖然在跳過2公尺21後，向俊賢就因為右膝不適，決定不挑戰個人所保持的全國紀錄2公尺29，但他仍對於表現感到相當滿意的說：「現在每一個階段我都有設目標性高度，今年開季前我調整狀態沒很好，不然過去在3、4月就應該要達到這樣的高度，這也代表我還有進步空間，不過這次至少達到了階段性目標。」

向俊賢指出，膝蓋不適狀況並無大礙，月底的國際田徑公開賽他也會調整出更好的狀態來面對，至於亞運順利達標，他則是自信滿滿的說：「說不定到時候一跳，就拿下亞運冠軍。」