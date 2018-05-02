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全大運／跆拳道 劉威廷手傷無礙三連霸

2018-05-02 00:48聯合報 記者劉肇育／桃園報導

劉威廷（右）在公開男生組跆拳道對打80公斤級決賽，以16比8擊敗王德龍（左）拿下...
劉威廷（右）在公開男生組跆拳道對打80公斤級決賽，以16比8擊敗王德龍（左）拿下金牌。 記者余承翰／攝影
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帶著左手臂骨裂傷勢，雅加達亞運跆拳道國手劉威廷昨天仍在全國大專校院運動會完成三連霸，雖然比賽過程中舊傷再遭對手擊中，但他強調並無大礙，接下來將會以亞運為目標專心調整。

去年台北世大運拿下個人賽銅牌與團體賽銀牌的台體大劉威廷、彰師大楊宗燁，昨天分別代表母校出征，兩人在男子八十與七十四公斤級賽事中一路過關斬將，最終劉威廷以十六比八踢退國體大王德龍，而楊宗燁則以七比二擊敗國體大張政壕雙雙摘金。

不過比賽過程中，劉威廷的左手舊傷又遭到對手踢中，賽後一度痛得猛甩手，經檢查和冰敷後確認無大礙，讓完成三連霸的他鬆了口氣，「這一次出賽當然是以保護左手為原則，讓我沒辦法認真防守，但能平安且順利完賽，才是最重要的。」

而同樣取得亞運參賽權的楊宗燁，這次全大運為了配合降量級出賽，短短兩周內瘦了八公斤，但仍拿下個人全大運第二金。

今年八月楊宗燁將首度披上國家隊戰袍參加亞運，要挑戰八十公斤以上級，對手是各國最高大的選手，身高一八○公分的他並未因此感到退縮，「在這個量級大家可能都不會注意到我，情蒐可能也會忽略我，但跆拳道是有機會在短時間翻盤的運動，我相信能用靈活度和速度彌補。」

跆拳道

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