全大運／亞運國手開紅盤 劉威廷帶傷3連霸

2018-05-01 17:37 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



雅加達亞運跆拳道國手劉威廷，今天在全大運公開男子組跆拳道對打80公斤級賽事決賽，帶著左手小手臂外側骨裂傷勢，以16：8踢退國體大王德龍，完成本賽事的3連霸，而另一名亞運國手楊宗燁則是在公開男子74公斤摘金。

台體大跆拳道好手劉威廷去年11月練習時遭踢傷左手小手臂造成骨裂傷勢，今年2月的亞運選拔賽時又被踢出新的裂痕，導致他這次全大運挑戰3連霸一度拉警報，不過為了替學校爭取榮譽，劉威廷仍決定在以不受傷為提前的情況下出賽，並在今天一路過關斬將踢進決賽。

不過在與國體大王德龍爭金過程中，劉威廷在第一回合又遭對手踢中舊傷，不過他仍在前兩回合保持領先優勢，並在第三回合對手不斷追近比分的情況下，以16：8拿下勝利，完成在全大運的三連霸。

賽後劉威廷在接受治療後研判左手傷勢無大礙，讓他鬆了口氣：「這一次出賽當然是以保護左手為原則，不過這也讓我沒辦法認真防守，但能平安且順利完賽才是最重要的。」