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圖輯／全大運400公尺跨欄預賽 余嘉軒分組第一

2018-05-01 12:18聯合報系攝影中心 記者余承翰╱即時報導

107年全大運田徑賽事上午在中央大學持續進行，台灣體大余嘉軒在公開男生組400公尺跨欄預賽以52.04秒分組第一的成績順利晉級。

台灣體大余嘉軒在公開男生組400公尺跨欄預賽以52.04秒分組第一的成績順利晉級...
台灣體大余嘉軒在公開男生組400公尺跨欄預賽以52.04秒分組第一的成績順利晉級。記者余承翰／攝影
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台灣體大余嘉軒在公開男生組400公尺跨欄預賽以52.04秒分組第一的成績順利晉級...
台灣體大余嘉軒在公開男生組400公尺跨欄預賽以52.04秒分組第一的成績順利晉級。記者余承翰／攝影
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