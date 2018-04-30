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2018安聯小小世界盃 台中區196隊熱戰

2018-04-30 21:05聯合新聞網 台北訊

台中市立人國小足球隊(白衣)連續兩年參加安聯小小世界盃。圖／安聯小小世界盃提供
台中市立人國小足球隊(白衣)連續兩年參加安聯小小世界盃。圖／安聯小小世界盃提供
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足球熱潮加溫！「2018安聯小小世界盃」台中區預賽，一連兩天在台中朝馬專用足球場舉行，共196隊參賽、是全台5區第二多！今(29日)預賽賽程結束，共產生51支隊伍、挺進6月底在台北市的全國總決賽！

花蓮、台中區預賽4月已先後結束。接下來5月率先登場的是新竹區預賽，將於5月12、13日於新竹縣體育場舉行，大會歡迎民眾到現場觀賽，感受兒童足球魅力！賽事資訊可下載「MiniSoccer」app查詢。

朝馬專用足球場在這個周末、儼然成為孩子超大型的足球遊樂場，無論是以學校或俱樂部隊伍參賽、U6至U12賽事分11個場地舉行，不時還能見到「土洋大戰」，不分國籍、親子共度歡樂足球周末，許多家長忙著拍照、錄影，為孩子留下美好回憶。

台中區196支參賽隊伍中，台中市立人國小雖然足球隊成軍僅一年半，但連續兩年參加安聯小小世界盃，今年包括社團和校隊共4隊參賽。球隊資歷雖然「菜」，但在27歲教練張瀚元與大四助教江冠霆的帶領下，踢來有模有樣、生活規範也不輕忽。龐大的家長團也給球隊孩子最熱情的支持。

兩年半前，台中市立人國小希望在社團多元化發展，由臺灣體大碩士張瀚元指導，創立足球社團，社團成立一年後，成立足球校隊，至今約一年半。張瀚元是台北人、國小、國中及大學時都踢足球，但他高中時的專長是田徑跳高，曾拿下全國第五名。

或許因為骨子裡流著足球血液、張瀚元父親張志堅(現年62歲)、兒時曾是足球國手，讓張瀚元在大學和碩士班期間，開始重拾對足球的熱情，現在更擔任國小足球隊教練。「爸爸也會給我些想法和建議，但我也從中發現觀念的不同。」

從建立國小足球社團出發，張瀚元以激發孩子的興趣為主，漸漸地，孩子的能力差異顯現，組成校隊，常帶孩子出外比賽，「剛開始一場輸個10分、15分是常事，後來逐漸縮小到輸4分、5分。」張瀚元說，「發展基層，不能只重視輸贏，過程非常重要，家長也逐漸了解這一點。」

張瀚元後來找來臺灣體大大四、足球專長的江冠霆，帶領社團與剛入門的學童。比起台中其他體育班、發展多年的國小球隊，實力仍有落差。但兩位年輕教練清楚帶隊目標，球技之外，學生品行也不輕忽。

在家長心目中、教練張瀚元很嚴格，會為學生訂下標準，有的家長不願接受，選擇離開，但有更多家長選擇一起投入，也肯定教練投入。「少子化的關係，孩子好動、比較皮，不太懂團隊相處，自我意識也強。透過足球隊團體生活，逐漸改變。」張瀚元說。

家長陳宥誠的兩個兒子，先後參加立人足球隊。今年小兒子陳韋廷參加U10比賽。陳宥誠認為，大多運動都是以用「手」為主，踢足球用「腳」，能平衡腦部發育；加上參加足球隊，也能讓孩子學習團隊合作。「因為運動，很明顯，孩子的免疫力變好了，很少感冒！」陳宥誠笑說。

去年立人足球隊在安聯小小世界盃PK輸球，差一點能前進台北總決賽。今年不少主力球員考量升學未能參賽，教練張瀚元說，「目標放在讓孩子增加比賽經驗值，比起輸贏，我更在乎有沒有把訓練的成果發揮出來。」看到孩子進步的成就感，也是張瀚元帶隊前進的動力，他說，「去年，我在臺灣體大的恩師蔡俊傑教授心肌梗塞辭世，教學時我始終記得老師的話，『教育是堅持做對的事，教育不是工作、而是使命，我會盡全力教孩子更多！」

經過兩日激戰，今年安聯小小世界盃台中區晉級隊伍包括：

●U6幼兒組-多倫多暴龍、可樂足球教室、THUFC-B、LOBO疾風、台中足委會、聖雅各黑鷹U6、海線小蜻蜓U6A、白羽翼、LOBO閃電

●U8國小組-水里蝦米、THUFC-黃、蜻蜓U8A、台中兒協西區老鷹U8、台中兒協大雅猛虎U8紅、THUFC-紅、安定Uteam、藍天FC、NETS藍、賴厝u8、忠孝閃電豹、台中兒協大里區小火箭U8、KICKSTART Cheetahs

●U10國小組-國安自信猴、國安卓越馬、LCFC龍、Wagor Rayquaza(W.R.F.C)、水里旗魚、永安國小紅、KICKSTART Leopards、Wagor Arceus FC(W.A.FC)、管嶼國小B、FUTURO、藍天綠地、THUFC-T2、TCFC MARS(足委戰神)、仁美U10D隊、NETS綠、惠來C

●U12國小組-賴厝 虎、清水國小冰旋風、清水愛88、永靖瘋橘、永安國小黑、永隆國小A、生命種子、台中兒協南屯明星U12、南郭國小A、生命種子歡樂隊、FUTURO

●U15國中組-濁水溪紅橋狼、永靖社大

2018安聯小小世界盃台中預賽共有196隊角逐總決賽門票。圖／安聯小小世界盃提供
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2018安聯小小世界盃台中預賽在朝馬專用足球場登場。圖／安聯小小世界盃提供
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臺灣體大碩士張瀚元(右1)指導台中市立人國小足球隊參加安聯小小世界盃。圖／安聯小...
臺灣體大碩士張瀚元(右1)指導台中市立人國小足球隊參加安聯小小世界盃。圖／安聯小小世界盃提供
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