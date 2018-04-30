全大運／變性人參賽 多數教練支持

2018-04-30 17:39 中央社 台北30日電



107年全國大專校院運動會上週六登場，雖在田徑技術會議上，清華大學代表對變性運動員參賽一事提出異議，但多數教練都贊同，並鼓勵變性運動員勇敢參賽。

變性人參加大運會的消息，成為今年全大運場邊最熱門的話題，有些教練質疑，以男性的身體結構，參加女子組賽事會造成不公平，但也有一派教練認為，沒有任何人可以剝奪一個人痛苦地選擇性別後，對運動的熱情與執著。

由於話題敏感，擔心觸及其他選手的敏感神經，大多數教練都不願具名，一名退役轉任教職的前女子國手說：「我覺得她是參加一般組比賽，就算拿金牌又有何不可，站在推廣田徑的角度，有越多人參加不是更好。」

這名女教頭更直言，國際田徑總會（IAAF）原本就有針對第三性選手的參賽資格做出規範，如果將來台灣真的有變性田徑選手可以走上國際，「那不是更好，我們長久以來缺少的是人才與成績，如果她的能力可以為國爭光，何樂不為」。

她強調，一個人要重新選擇自己性別，社會與外界不應該再擠壓與歧視，讓勇敢做出決定的變性運動員，再受第2次傷害。

其他學校的男教練則認為，若碰到有變性學生想練田徑，他也會大方接納，他說：「每年大運會有85%的參賽運動員都是一般生，站在公平角度，我們都應該讓他們參賽。」

這名男教練也表示，大運會的舞台，是搭建給所有愛好運動的學生，菁英選手只是其中的極少部分，讓更多學生透過運動會，瞭解體育賽事的過程與比賽強度，不應該設限禁止。