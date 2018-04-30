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近滿分錄取美名校UCLA 陳子璇女兒生父竟是通緝犯

全大運／台灣運動史首例 變性人參加大運會

2018-04-30 17:38中央社 桃園30日電

小欣（化名）就讀某國立大學，是一名男跨女的變性人，今年她參加107年全國大專校院運動會田徑項目的一般女子組賽事，成為台灣史上第一個以變性人身分參賽的案例。

小欣今天賽後接受訪問時，身邊總有多名同學陪伴，對自己投身訓練、參與比賽的過程，小欣都侃侃而談。小欣表示，因自己在去年校內的運動會中跑出不錯的成績，才被田徑隊教練相中，開始接受訓練的。

針對今天的比賽，小欣表示，自己是上了大學後才開始接受正規田徑訓練，「連今天這場，到現在也只比過3場比賽，賽前跟教練討論過戰術，可惜沒有跑出想要的成績」，今天比賽時天空雖有點毛毛雨，但下點小雨是好事，對成績也有幫助，可惜後來小腿「爆掉」了，沒辦法讓成績更突破。

這次全大運小欣參加兩個項目，小欣提到，平時的隊友兼好友在這次全大運比賽中成為對手，「其實一點都不會尷尬，因為大家的目標都是跑出好成績」。小欣也提到，另一個項目「這次全大運只有我一個（女生）比」，所以之前練習時會和男生一起訓練。」

談到平時的訓練，小欣表示，自己沒有特別的訓練方式，就是跟著隊上的教練開出的菜單，固定每週練兩天、每次3小時練習，其他時間有空的話就多練，「就像喜歡打電動的人，打多久都不累，我喜歡跑步，所以多練也不會覺得辛苦。」

當記者接著提及性別相關問題時，小欣特別對身邊的同學們表示：「還好，沒關係」，但只提及自己雖然就讀多收男生的高中，但因為念的是特殊班級，所以「也有女生」，表達自己的性別就是女性。

對於小欣特殊的身分，其實不少其他學校的跑者、教練都知道，上週六的大運會田徑技術會議上，清華大學代表曾對她參賽身分提出質疑，不過國內對於變性人參賽並無明文規範，因此她仍得以順利參賽。

為不對小欣造成二度傷害，小欣的教練不願具名，但也大方承認：「小欣的確是我碰過最特殊的學生，我不管她真實的性別是什麼，基於尊重與信任，她身分證上的性別是什麼，我們就認定她的性別是什麼。」

另名女教練則表示，小欣其實是個很勇敢的學生，一開始她很擔心自己跟其他人不一樣，經私下輔導後才知道，小欣雖曾重新選擇自己性別，卻因愛跑步，才鼓起勇氣加入田徑隊。

「我們非常小心，也有和其他隊員說出實情。」女教練坦言，一開始隊員多少都會有些戒心，不過認識久了，小欣和其他隊友之間相處融洽、完全沒有問題，而小欣每星期只有週四會隨隊訓練一天。

由於小欣的身分特殊敏感，在全大運技術會議上一度引發議論，對此男教練不以為然地說：「我不希望大家站在不公平的角度來看這件事情，我們應該鼓勵大家相互理解，而不是去禁止。」

田徑

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