全大運／轉練100公尺僅三個月達亞運標 王偉旭：是意外

2018-04-30 16:07 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



從400公尺轉練100公尺才短短3個月，來自台灣體大田徑好手王偉旭就在107年全大運公開男組100公尺準決賽跑出10秒34的佳績，順利達到亞運參賽標準。今天他在決賽雖然不敵同校的「台灣最速男」楊俊瀚，以10秒56屈居銀牌，不過他回想到昨天達亞運標準時，直言這次全大運是場「驚奇之旅」。

最受注目的公開男組100公尺，吸引不少觀眾前來一睹「台灣最速男」的英姿，最終他在決賽跑出10秒29的成績順利摘金，完成全大運100公尺3連霸。

昨天在100公尺準決賽跑出10秒34達到亞運參賽標準的王偉旭，今天雖然不敵楊俊瀚屈居銀牌，不過對於自己這次全大運的表現感到十分滿意，回憶昨天達標的時刻，他坦言，原本是將目標放在200公尺項目達標準，結果卻意外在100公尺跑出佳績，「當下當然非常開心，不過我知道不能一直開心下去，所以我立刻轉換心情，將專注力回歸在比賽中。」