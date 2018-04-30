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全大運／轉練100公尺僅三個月達亞運標 王偉旭：是意外

2018-04-30 16:07聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

從400公尺轉練100公尺才短短3個月，來自台灣體大田徑好手王偉旭就在107年全大運公開男組100公尺準決賽跑出10秒34的佳績，順利達到亞運參賽標準。今天他在決賽雖然不敵同校的「台灣最速男」楊俊瀚，以10秒56屈居銀牌，不過他回想到昨天達亞運標準時，直言這次全大運是場「驚奇之旅」。

最受注目的公開男組100公尺，吸引不少觀眾前來一睹「台灣最速男」的英姿，最終他在決賽跑出10秒29的成績順利摘金，完成全大運100公尺3連霸。

昨天在100公尺準決賽跑出10秒34達到亞運參賽標準的王偉旭，今天雖然不敵楊俊瀚屈居銀牌，不過對於自己這次全大運的表現感到十分滿意，回憶昨天達標的時刻，他坦言，原本是將目標放在200公尺項目達標準，結果卻意外在100公尺跑出佳績，「當下當然非常開心，不過我知道不能一直開心下去，所以我立刻轉換心情，將專注力回歸在比賽中。」

王偉旭表示，自己在從400公尺轉練100公尺時遇到不少困難，他指出自己在起跑不是很理想，也因此曾經非常沮喪，好在之前在四川移地訓練時，與另一名短跑好手陳傑當室友，學長不吝嗇的給予後輩指導，也讓王偉旭十分感動，「我真的很感謝陳傑在移訓時給我的幫助，他會分享一些短跑好手的起跑影片給我，跟我一起討論，這對我的幫助真的很大。」

台灣體大王偉旭（左）昨天在準決賽跑出10秒34成績達亞運參賽標準，今天決賽不敵楊...
台灣體大王偉旭（左）昨天在準決賽跑出10秒34成績達亞運參賽標準，今天決賽不敵楊俊瀚（中）摘銀。記者侯永全／攝影
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