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全大運／陳奎儒跨欄再破全國 亞運更添信心

2018-04-30 12:31聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

陳奎儒打破自己去年在台北世大運的全國記錄。記者侯永全／攝影
陳奎儒打破自己去年在台北世大運的全國記錄。記者侯永全／攝影
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國體大跨欄好手陳奎儒，今天在107年全大運男子110公尺跨欄決賽，飆出13秒50的佳績，打破自己在去年台北世大運時的13秒55成績，再度打破全國記錄，也讓他直呼，對於參加亞運奪牌更添信心。

今天決賽陳奎儒被安排在第4道，他一出發就展現氣勢，一馬當先衝過終點，而在他看到自己的成績後，也興奮地振臂歡呼，今年前幾場比賽成績都不甚理想的他表示，這場比賽就是「不要想太多，盡全力去跑就好。」

今年賽季陳奎儒在平常練習狀況都十分不錯，卻總是在比賽中無法發揮出來，也讓他一度心情沮喪，教練王國慧表示，陳奎儒在台北世大運後狀態一直保持很好，其實在他前陣子低潮時並沒有做特別調整，「因為他在國內已經算是沒有對手的情況，我告訴他，在這場比賽你必須要設想你在高強度的比賽，這樣才會有所突破。」

王國慧透露，平常給陳奎儒的課表強度就非常高，也讓他因為打不到教練的課表而有些挫折，「當他（陳奎儒）心理壓力大的時候，我就會把他抓來聊聊，就是告訴他不要急，『教練都不急了，你在急什麼？』。」

對於亞運目標，王國慧保守的表示，就是「坐三望二、搶第一」，也希望接下來陳奎儒能藉由更多國際賽的刺激，讓他能跑出更佳的13秒4左右的成績。

陳奎儒

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