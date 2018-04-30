網球／巴塞隆納公開賽 納達爾破紀錄第11度封王

2018-04-30 01:57 中央社 巴塞隆納29日綜合外電報導



納達爾奪得巴塞隆納公開賽冠軍。 美聯社 分享 facebook 西班牙「蠻牛」納達爾今天在巴塞隆納公開賽（Barcelona Open）決賽中，以6-2、6-1輕取希臘青少年新秀西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），破紀錄第11次贏得大會冠軍。

世界排名第一的納達爾（Rafael Nadal）在大會比賽中一路過關斬將，一盤未失，抱走個人第55座紅土比賽冠軍，也是生涯第77座錦標。

納達爾甫於上週末締造11度在蒙地卡羅名人賽奪冠紀錄，全程也是一盤未失。

納達爾紅土比賽戰績累積達到401勝35敗。紅土比賽最高殿堂法國公開賽即將在6月開打，納達爾備受看好可以第11度摘下男子單打冠軍。