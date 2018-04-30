田徑／高手調教 新化國中田徑隊摘金奪銀
全中運剛落幕，台南新化國中田徑隊表現亮眼，帶隊教練胡文瑜回母校接棒恩師高福隆教練的棒子，投入10多年心血，將一度低迷的新化田徑隊再度擦亮招牌，贏得家長信賴，願意將孩子送來訓練，為基層田徑培養潛力選手。
胡文瑜說，新化國中是田徑重點學校，各界對田徑隊期待高，每個選手特質不太一樣，不能以用專制手段帶選手，如何激發選手潛能是一大挑戰。
歷經最低迷的幾年，103年全國中等運動大會，當時就讀新化國中三年級的陳玟溥包辦國中組男子100公尺、200公尺雙冠軍，「重返榮耀」的成績，讓胡文瑜有如吃下定心丸，對自己的訓練方式建立信心。
隔年104年全中運，新化國中再創佳績，國二的沈育霆拿下跳遠金牌、105年沈育霆更是石破天驚跳出田徑界的新希望，不僅拿下全中運國中男子組五項全能金牌，更在跳遠預賽跳出7公尺07，一舉打破高懸41年的全中運紀錄。
沈育霆有阿美族血統，身高180公分，在小學就展現運動天分，胡文瑜一路陪伴訓練。沈育霆說，教練給他勇氣和信心，比賽時遇到困難，教練會在旁打氣。另一選手魏浩倫，去年在桃園分齡賽U15（15歲組）100公尺跑出11秒41贏得冠軍，200公尺23秒22亞軍，兩項都破大會紀錄，今年全中運，魏浩倫在200公尺項目奪銀；楊子毅跳高以1公尺92個人最佳成績，拿下銅牌。
胡文瑜說，自己從選手到教練，一路走來就是「最好的一面鏡子」，常有家長質疑「練田徑有什麼用？」他告訴家長「讓孩子發揮天賦」，像陳玟溥從新化國中、新化高工，再以體育績優錄取「清華大學體育系」，走出自己的路。
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