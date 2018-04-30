田徑／高手調教 新化國中田徑隊摘金奪銀

2018-04-30 00:45 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ／台南報導



全中運剛落幕，台南新化國中田徑隊表現亮眼，帶隊教練胡文瑜回母校接棒恩師高福隆教練的棒子，投入10多年心血，將一度低迷的新化田徑隊再度擦亮招牌，贏得家長信賴，願意將孩子送來訓練，為基層田徑培養潛力選手。 台南新化國中田徑隊有悠久傳統，成績亮眼。 記者吳淑玲／攝影 分享 facebook

胡文瑜說，新化國中是田徑重點學校，各界對田徑隊期待高，每個選手特質不太一樣，不能以用專制手段帶選手，如何激發選手潛能是一大挑戰。 台南新化國中田徑隊教練胡文瑜（右）帶領下，子弟兵魏浩倫（中）與楊子毅在全中運拿下好成績。 記者吳淑玲／攝影 分享 facebook

歷經最低迷的幾年，103年全國中等運動大會，當時就讀新化國中三年級的陳玟溥包辦國中組男子100公尺、200公尺雙冠軍，「重返榮耀」的成績，讓胡文瑜有如吃下定心丸，對自己的訓練方式建立信心。

隔年104年全中運，新化國中再創佳績，國二的沈育霆拿下跳遠金牌、105年沈育霆更是石破天驚跳出田徑界的新希望，不僅拿下全中運國中男子組五項全能金牌，更在跳遠預賽跳出7公尺07，一舉打破高懸41年的全中運紀錄。 新化國中選手（右）田徑成績亮眼，是培訓短跑好手的搖籃。 圖／胡文瑜提供 分享 facebook

沈育霆有阿美族血統，身高180公分，在小學就展現運動天分，胡文瑜一路陪伴訓練。沈育霆說，教練給他勇氣和信心，比賽時遇到困難，教練會在旁打氣。另一選手魏浩倫，去年在桃園分齡賽U15（15歲組）100公尺跑出11秒41贏得冠軍，200公尺23秒22亞軍，兩項都破大會紀錄，今年全中運，魏浩倫在200公尺項目奪銀；楊子毅跳高以1公尺92個人最佳成績，拿下銅牌。 台南新化國中田徑教練胡文瑜，曾被封為「台灣最速男」，回母校服務盡心訓練學弟妹。 記者吳淑玲／攝影 分享 facebook

胡文瑜說，自己從選手到教練，一路走來就是「最好的一面鏡子」，常有家長質疑「練田徑有什麼用？」他告訴家長「讓孩子發揮天賦」，像陳玟溥從新化國中、新化高工，再以體育績優錄取「清華大學體育系」，走出自己的路。