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祖厝遭親友變賣 婦憂「沒家了」食不下嚥猝死

HBL／灌籃有障礙 能仁飛人五棵松保守打

2018-04-28 21:11聯合報 記者曾思儒╱即時報導

能仁家商「飛人」林彥廷首度站上奧運場館五棵松球場，卻不打算大展身手，他不好意思說：「上一個比賽，我每場試都沒灌進，一直被教練念，說『要灌就灌進』！」

身高183公分的林彥廷是阿美族原住民，有著極佳爆發力，大車輪、戰斧和360度灌籃都曾嘗試成功，但北京前在宜蘭的賽事屢次嘗試都失手，他苦笑說似乎成惡性訓還，「這次先把球弄進就好，尤其是他們（高三）傳的球，要好好把握，這次是和他們最後一次配了。」

五棵松球場是2008年北京奧運籃球場館，首屆NIKE高中籃球巔峰賽落腳五棵松，能仁今天早上和松山高中到紫禁城參訪，下午就到五棵松適應場館；松山因塞車趕不上原定的練球時間，但自己找了球隊進行練習賽，把握北京行交流的每個機會。

上月在台北小巨蛋打HBL決賽，林彥廷認為五棵松的空間感比較難適應，對投籃、運球都有影響；高三的陳范柏彥倒是有不同看法，他感覺在五棵松的視野較容易集中，「來了就拚吧，這又是第一次舉辦，想要冠軍。」

和陳范柏彥同樣準備畢業的高三控衛谷毛唯嘉也說，五棵松的燈光、視野都好，「比賽就把自己角色做好，就不會有遺憾。」他透露目標鎖定冠軍，「不過還是要一步一步來。」

林彥廷在五棵松球場練投。　　特派記者曾思儒／北京攝影
林彥廷在五棵松球場練投。　　特派記者曾思儒／北京攝影
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陳范柏彥松山高中能仁家商

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