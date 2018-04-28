HBL／灌籃有障礙 能仁飛人五棵松保守打

2018-04-28 21:11 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



能仁家商「飛人」林彥廷首度站上奧運場館五棵松球場，卻不打算大展身手，他不好意思說：「上一個比賽，我每場試都沒灌進，一直被教練念，說『要灌就灌進』！」

身高183公分的林彥廷是阿美族原住民，有著極佳爆發力，大車輪、戰斧和360度灌籃都曾嘗試成功，但北京前在宜蘭的賽事屢次嘗試都失手，他苦笑說似乎成惡性訓還，「這次先把球弄進就好，尤其是他們（高三）傳的球，要好好把握，這次是和他們最後一次配了。」

五棵松球場是2008年北京奧運籃球場館，首屆NIKE高中籃球巔峰賽落腳五棵松，能仁今天早上和松山高中到紫禁城參訪，下午就到五棵松適應場館；松山因塞車趕不上原定的練球時間，但自己找了球隊進行練習賽，把握北京行交流的每個機會。

上月在台北小巨蛋打HBL決賽，林彥廷認為五棵松的空間感比較難適應，對投籃、運球都有影響；高三的陳范柏彥倒是有不同看法，他感覺在五棵松的視野較容易集中，「來了就拚吧，這又是第一次舉辦，想要冠軍。」