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羽球亞錦賽／驚險拍落塞娜 戴資穎返球后剩一步

找到啦！帥警敞開胸膛守立院 女網友：想被他壓制

羽球亞錦賽／驚險拍落塞娜 戴資穎返球后剩一步

2018-04-28 17:44聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

戴資穎亞錦賽四強戰驚險拿下勝利，距離衛冕成功只差最後一步。 圖／Badminto...
戴資穎亞錦賽四強戰驚險拿下勝利，距離衛冕成功只差最後一步。 圖／Badminton Photo提供(資料照)
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在大陸武漢舉行的2018年羽球亞錦賽，尋求衛冕的台灣「一姊」戴資穎以一局未失之姿闖進女單4強，今天碰上印度選手塞娜（Saina Nehwal）卻陷入苦戰，連兩局都與對手戰到難分難捨，拼戰45分鐘以27：25、21：19驚險拿下勝利，距離衛冕成功只差最後一步。

因世界羽球聯盟（BWF）積分改制，戴資穎在日前丟失世界球后寶座，不過由於當今「世界球后」山口茜因練球時右腿拉傷，被迫缺席這次的亞錦賽，而戴資穎只要在亞錦賽完成衛冕，就能奪回月中才失去的世界球后寶座。

4強賽戴資穎碰上生涯曾交手15次的老對手、印度好手塞娜，小戴取得10勝5負的對戰優勢，且目前是8連勝的情況，最近1次就是上月中的全英公開賽，而塞娜上次擊敗小戴已是5年前瑞士公開賽。

首局戴資穎一度取得15：9領先，不過卻遭對手連得6分追平，隨後兩人陷入拉鋸，塞娜率先取得20：18「聽牌」，不過戴資穎頂住壓力，化解2個局末點後反倒逼出局點，而她也在化解4個局末點，在自己第4個局末點機會終於拿下，以27：25驚險收下首局。

次局戴資穎曾取得13：9領先，不過又遭對手追趕上來，兩人一度纏鬥至19平，戴資穎連下兩分，驚險收下勝利。

戴資穎羽球

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