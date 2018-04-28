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網球／當WTA社群代理小編 詹詠然分享心情

2018-04-28 17:11中央社 新加坡28日專電

詹詠然今年首度成為世界女子職業網球協會（WTA）年終賽的社群媒體代理小編，向全世...
詹詠然今年首度成為世界女子職業網球協會（WTA）年終賽的社群媒體代理小編，向全世界球迷分享在新加坡宣傳年終賽的大小新鮮事。 中央社
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世界網球女雙球后詹詠然今天指出，球場輸贏是一種學習過程，今年最重要目標是找出最佳節奏與合適的搭檔，她也將在馬德里公開賽和美國女將瑪蒂克-桑茲（Bethanie Mattek-Sands）聯手拚勝。

詹詠然今年首度成為世界女子職業網球協會（WTA）年終賽的社群媒體代理小編，透過Instagram和包括台灣在內的全世界球迷，分享在新加坡宣傳年終賽的大小新鮮事。

詹詠然今天除分享擔任代理小編興奮心情，也同時展現身為職業選手的積極拚勁。詹詠然告訴中央社記者，相較去年，今年迄今成績並沒有非常理想，但球場上非贏即輸，即使沒有辦法獲勝，也是一種學習過程。

詹詠然指出，雙打是兩個人的組合，她也還在摸索要找到自己與搭檔的節奏。

她說：「這並非我一個人就能決定的。因此，找到最適合自己搭檔與適合自己的節奏，是今年最重要的目標。」

對於即將到來的馬德里公開賽，詹詠然表示，已決定與美國選手瑪蒂克-桑茲合作，相信兩人的搭配組合能擦出很好的火花。

詹詠然今天接受訪談時指出，亞洲選手雖能在國際上嶄露頭角，但也需要能夠展現自己實力的亞洲舞台，因此，她對世界女子職業網球協會能在新加坡舉辦年終賽事感到非常高興，尤其，她去年登上世界第一也是在新加坡。

另外，詹詠然指出，她去年向世界女子職業網球協會申請，把官網姓名更改成讓外國球迷感到親切的Latisha Chan，果然獲得不少迴響，讓外國的球迷更能認識來自台灣的選手。

對於首次代理擔任社群媒體小編，詹詠然坦承心中有點兒緊張，她希望透過自己的分享讓球迷們了解選手私底下比較輕鬆的一面。

詹詠然昨天抵達新加坡，同時也在臉書分享自己首度受邀代理小編，獲大批粉絲分享按讚。

詹詠然

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