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台大校長參選人吳誠文：政治介入高教 沒興趣再來一次

全大運游泳／朱宸平100蝶破全國 達亞運標

2018-04-28 12:22聯合報 記者吳思儀╱即時報導

中興大學游泳好手朱宸平。 圖／體記協會提供(資料照)
中興大學游泳好手朱宸平。 圖／體記協會提供(資料照)
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中興大學游泳好手朱宸平上午在全國大專校院運動會的公開男生組游泳100公尺蝶式預賽，游出53秒55佳績，刷新自己在去年日本公開賽所締造的全國紀錄53秒60，同時達到53秒66的亞運參賽標準。

公開男生組游泳100公尺蝶式決賽，將在下午1點30分在桃園市立游泳池舉行，歡迎民眾進場為選手加油。

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