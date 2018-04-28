全大運游泳／朱宸平100蝶破全國 達亞運標

相關新聞
羽球亞錦賽／只花31分鐘 小戴拍落陸女將晉4強2018-04-28 00:03
全大運／冠軍戰國手出動 文化網球奪金2018-04-28 00:00
羽球亞錦賽／往衛冕邁進 戴資穎一局未失晉4強2018-04-27 20:26
羽球亞錦賽／不敵桃太郎 周天成止步男單8強2018-04-27 18:48
世足／2防守大將恐缺席世界杯 德國拉警報2018-04-27 16:56
PGA／健康無虞 老虎伍茲三度連續兩周參賽2018-04-27 16:52
最不可能的NFL狀元 布朗賭梅菲德一把2018-04-27 16:50
NFL／梅菲德成選秀狀元 布朗陷爭議2018-04-27 16:47
裙襬搖搖基金會長王政松 當選新任高協理事長2018-04-27 15:17
全國身心障礙國民運動會 吾愛來嘉 珍愛在嘉2018-04-27 14:55
全大運／電競首度納入正式項目 選手高度肯定2018-04-27 14:42
熱門文章
NBA／柯爾讚戴維斯地球最強 但更擔心米羅蒂奇2018-04-27 12:14
NBA／樂見詹姆斯轉投費城 艾佛森：願望清單一項2018-04-27 16:44
羽球亞錦賽／往衛冕邁進 戴資穎一局未失晉4強2018-04-27 20:26
NBA／歐拉迪波季後賽首度大三元 逼騎士搶七2018-04-28 10:48
以彼之道還施彼身 揭開雷霆大逆轉的秘密2018-04-28 10:18
NBA／詹皇絕殺秀 泰隆魯：媲美喬丹The Shot2018-04-27 16:09
MLB／97英哩內角壓不住大谷 本季第4轟出爐2018-04-28 10:56
NBA／柯瑞恢復完整訓練 第二輪首戰復出仍未定2018-04-27 09:40
NBA／向鄧肯、米勒傳奇看齊 戴維斯盼扛起鵜鶘2018-04-27 17:48
NBA／溜馬大勝34分 詹皇濺血吞季後賽第三慘敗2018-04-28 11:03
NBA／不怕衛冕軍勇士 戴維斯有信心鵜鶘能贏2018-04-28 08:45
NBA／米羅蒂奇到鵜鶘後剃鬍 手感熱代言刮鬍刀2018-04-27 17:01
MLB／投打對決前 大谷、田中先在場邊聊開2018-04-28 08:45
NBA／灰熊解決教頭問題 扶正比克斯塔夫2018-04-27 14:21
中職／對好球帶有話說 伯納：裁判針對外籍教練2018-04-27 18:50
MLB／霍特進傷兵 林子偉先發九棒二壘手2018-04-28 07:01
NBA／柯瑞參加5對5對抗訓練 歸期不遠了2018-04-28 07:48
NBA／爵士魯比歐首節就傷退 第六戰無法回歸2018-04-28 12:23
MLB／馬林魚官網透露 陳偉殷有望29日先發2018-04-27 15:42
中職／聯盟好球帶太小 兄弟投教：難產生好投手2018-04-27 19:29
NBA／羅瑞24分挺身 暴龍淘汰巫師晉級次輪2018-04-28 10:11
MLB／重談搶大谷失敗 洋基教頭：他有選擇權2018-04-28 09:15
中職／陳鴻文身體不適 27日改由陳仕朋先發2018-04-27 16:22
羽球亞錦賽／只花31分鐘 小戴拍落陸女將晉4強2018-04-28 00:03
NBA 2018季後賽對戰表─東區2018-04-28 10:27
NBA／詹皇生涯搶七4勝2負 歐拉迪波強調要冷靜2018-04-28 12:07
NBA 2018季後賽對戰表─西區2018-04-28 13:11
MLB／敲二壘安差點跑過頭 達比修回溫飆8K2018-04-28 11:29
MLB／不看對戰優勢 田中：大谷已非以前的他2018-04-28 11:59
MLB／大谷手指水泡痊癒 投球不成問題2018-04-27 15:44
世足／2防守大將恐缺席世界杯 德國拉警報2018-04-27 16:56
羽球亞錦賽／不敵桃太郎 周天成止步男單8強2018-04-27 18:48
中職／王溢正7局無安打 猿對兄弟6連勝2018-04-27 21:52
MLB／王維中今拚第三勝 殷仔有望明登板2018-04-27 23:55
MLB／重返美職 姜正浩：不會再讓所有人失望2018-04-28 07:12
NBA／巫師波特G6因傷缺陣 沃爾：影響很大2018-04-28 11:57
MLB／今日戰績表 洋基桑契斯再見轟氣走雙城2018-04-27 14:15
中職／有機會挑戰無安打王溢正第4局就發現2018-04-27 23:07
中職／好可惜！恰恰敲安 王溢正完封破功2018-04-27 23:44
MLB／陳偉殷29日先發？ 馬林魚不說死2018-04-28 08:11
留言