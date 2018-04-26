勞倫斯體育公益計畫 國手鼓勵大家放膽築夢

2018-04-26 18:00 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



陳映竹（左起）、連德安、錢薇娟及弗洛丹諾（Jan Frodeno）以自身經歷鼓勵大家勇於放膽築夢。記者毛琬婷／攝影 分享 facebook

2016年至今，勞倫斯公益基金會在台灣導入「勞倫斯體育公益計畫」，幫助弱勢青少年透過運動建立自信心、學習永不放棄的精神。今年為提升社會對體育的重視及呼應「運動擁有改變世界的力量」的中心思想，邀請到冬奧無舵雪橇國手連德安、滑輪溜冰陳映竹等人現身說法，以自身經歷鼓勵大家勇於放膽築夢。

曾摘下2008北京奧運鐵人三項金牌的弗洛丹諾（Jan Frodeno），在2016年獲得象徵體育界奧斯卡獎的勞倫斯大獎，擔任勞倫斯大使的他表示，能夠獲得獎項並參與公益計畫是很獨特的經驗，「希望透過自己小小的力量，點燃大家心中的希望，也能將我所學的一切傳授給沒有機會學習的人。」

台灣女籃代表人物錢薇娟及兩名現役國手連德安、陳映竹也都分享自己的追夢過程，錢薇娟透露，自己在球員退役後，擔任教職這幾年，一直有想參與公益事業的想法，也在機緣下接觸到這個公益計畫，「從2016年至今，台電女籃始終沒有缺席，即使大家犧牲假日及練球時間，但在活動過程中學習到的經驗是無價的。」

連德安及陳映竹在運動生涯中，都碰到許多挫折及瓶頸，在台北世大運前夕遇到椎間盤突出傷勢困擾的陳映竹，靠著信念及努力的復健，在台北世大運讓世界看見台灣，她說：「遇到困難時不要退縮，要想辦法解決，抱持永不放棄的精神。」

而原本懷抱NBA籃球夢的連德安，則在左膝蓋半月軟骨受傷後被迫放棄最愛的籃球，在因緣際會下接觸到無舵雪橇，今年代表台灣參加冬奧的他也鼓勵所有有夢想的人，「只要只有目標、夢想，無論多遙不可及，有熱情就要勇敢去做，這樣就不會後悔。」