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全中運游泳／400混接壓軸摘金 建中創空前7連霸

2018-04-26 11:15聯合報 記者曾思儒╱即時報導

建中泳隊在全中運壓軸的400公尺混合式再度打破大會紀錄，完成7連霸。 記者曾思...
建中泳隊在全中運壓軸的400公尺混合式再度打破大會紀錄，完成7連霸。 記者曾思儒／攝影
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北市建國中學不只橫掃107年台中全中運游泳高男組所有接力金牌，還寫下超「狂」連霸紀錄；先在800公尺自由式接力完成6連霸，又在2天前的400公尺自由式創7連霸，今天壓軸登場的400公尺混合式接力同樣登頂，寫下另一項7連霸。

從101年全中運開始，建中游泳隊就霸占400公尺自由式接力和400公尺混合式接力，教練黃智勇表示，泳隊匯集國中各校好手，彼此良性競爭，成為不斷推進連霸數字的關鍵。

今天建中在400公尺混合式游出3分51秒11，打破3年前學長游出的原大會紀錄3分51秒54；原本全中運3項接力的大會紀錄都是建中泳隊保持，現在這3項再由自家人改寫。

建中泳隊在400公尺混合式順利衛冕後，高一小將王冠閎也完成6金目標，成為全中運最大贏家。

王冠閎在100公尺蝶式、200公尺蝶式和200公尺自由式順利摘金，接力再和隊友橫掃3金，突破去年在國男組贏得5金1銀紀錄。

王冠閎的哥哥李冠成在100公尺自由式和50公尺蝶式也摘下雙金，但50公尺自由式則是收下第4名、差一步站上頒獎台，不過連同接力的3金，單屆也有5金入帳，和王冠閎成為泳壇最狂兄弟檔。

全中運
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