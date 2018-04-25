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歐冠盃／薩拉赫進2球2助攻 利物浦攻陷羅馬

2018-04-25 16:28世界日報 體育新聞組╱綜合報導

薩拉赫兩球兩助攻。 美聯社
薩拉赫兩球兩助攻。 美聯社
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英超勁旅利物浦24日在歐洲足球冠軍聯賽四強賽第一回合中，靠著再次爆發的薩拉赫（Mohamed Salah）的兩球兩助攻，在主場以5：2大破義甲的羅馬。

第36分鐘，薩拉赫為「紅軍」首開紀錄，菲爾米諾（Roberto Firmino）助攻，薩拉赫在禁區右側一記世界波破門，1：0。不過面對老東家羅馬，薩拉赫面無表情，不願慶祝。

9分鐘後，菲爾米諾再次助攻，對象就是薩拉，他在禁區弧頂起腳、梅開二度，2：0，薩拉赫仍然不願慶祝。

第56分鐘，輪到薩拉赫「助人」，他從禁區右側橫傳，由馬內（Sadio Mane）接應破門，3：0；5分鐘後，薩拉赫又是一次絕妙禁區右側橫傳，這次是菲爾米諾建功，輕鬆推射入網，4：0；再8過分鐘，菲爾米諾的頭球為「紅軍」建立5：0的絕對優勢，他此役也貢獻兩球兩助攻。

可惜的是，利物浦損失了大將張伯倫（Alex Oxlade-Chamberlain），他在第18分鐘因腿傷被擔架運出球場，目前看來相當糟糕，他的球季已經結束，甚至連世界杯都可能錯過。

「真的非常不幸，讓我們沒有什麼心情享受這場勝利，」利物浦主帥克洛普（Juergen Klopp）說，「我們失去了一名傑出的球員。」

雖然是輸定的比賽，羅馬分別在第81與第85分鐘進球，這是兩顆寶貴的客場進球，在第二回合再度上演翻盤不是不可能。

利物浦義甲張伯倫
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