全中運田徑／籃球打下全國亞軍 懷生小將徑賽也發光

2018-04-23 21:14 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



兩周前打完JHBL女甲級冠軍戰，台北市懷生國中4名籃球女將沒有太多休息時間，每天開始練跑為107年台中全中運備戰，今天國三的呂佳諺和國二的蕭宇芹就在國女組1500公尺出賽，JHBL的好成績還透過司儀播報響遍豐原的田徑場。

今年冠軍戰繳出15分、6籃板的呂佳諺，去年首度參加全中運就跑出1500公尺第4名，今年在台北市選拔更摘下金牌，但今天決賽雖在前兩圈一馬當先，但續航力不夠，4分59秒45只排第6名；首度參賽的蕭宇芹最後一圈雖努力追趕，但同樣體力不濟，4分54秒87排在第4位，差點站上頒獎台。

「去年第4，今年本來想晉級前4，但後有點軟掉，腳動不了。」還有800公尺要出賽的呂佳諺透露，JHBL結束後隊友練球，要參加全中運的4人就是每天練跑，不過懷生沒有田徑隊，4人就是按照球隊教練開出的課表，今天比賽也沒特別配速計畫。

獻出全中運初體驗的蕭宇芹笑說，和JHBL相比，全中運感覺緊張的多，「籃球是團隊一起，全中運是個人賽啊。」

兩人主戰場都還是放在籃球，全中運沒有意外就是「國中限定」。