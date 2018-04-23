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全中運體操／雙國手坐鎮 大同成隊輕鬆摘金

2018-04-23 14:40聯合報 記者曾思儒╱即時報導

台北市大同高中輕鬆摘下台中運高女組成隊金牌。 記者曾思儒／攝影
台北市大同高中輕鬆摘下台中運高女組成隊金牌。 記者曾思儒／攝影
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有2位雅加達亞運競技體操培訓國手賴品儒、方可晴坐鎮的北市大同高中，今天在107年台中全中運毫無懸念摘下高女成隊金牌，領先銀牌的新北市三重高中將近17分之多。

大同體操隊教練鄭焜杰現也是國家女子體操隊教練，上月底才率隊出征單項世界盃系列賽。他表示全中運是5月亞運決選前的檢視機會，由於屆時將以全能成績選出5名正選和1名候補選手，包括今天的成隊和明天的個人全能，陣中兩名主將方可晴和賴品儒表現都是觀察重點。

今天雙姝穩定演出，賴品儒4個項目都順利完成，獲得49.100分；方可晴雖在地板結束和平衡木下馬出現些瑕疵，仍繳出49.200分，率大同毫無懸念摘金。

大同高女隊今年加入升上高一的賴品儒，戰力大升級，高二的方可晴笑說，兩人雖是良性競爭，且各有所長，接續的全能就看誰的臨場表現較好，「當然還是希望全能可獲勝，不過就是公平競爭。」她強調，重點是希望一起前進雅加達亞運，實踐從小到大的大賽國手夢。

由於高女成隊只有4間學校，成績只取最佳兩名，尋求連霸的三重只拿下125.750分，和大同的142.300有不小差距。

昨天落幕的國中組成隊，國女組由屏東縣大同高中摘金，新北市明志國中和高雄市普門高中分居銀牌和銅牌；國男組則由高雄市三民國中以0.425分差驚險擊敗宜蘭縣國華國中，宜蘭縣羅東國中收下第3名。

全中運普門
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