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蒙地卡羅名人賽／納達爾創11度封王紀錄

2018-04-23 00:06中央社 蒙地卡羅22日綜合外電報導

西班牙網球名將納達爾今天直落兩盤，擊敗日本好手錦織圭，締造11次在蒙地卡羅名人賽奪冠紀錄，保住世界排名第一地位，蓄勢待發準備迎接即將來臨的法國公開賽。

西班牙網球名將納達爾直落二，擊敗日本好手錦織圭，締造11次在蒙地卡羅名人賽奪冠紀...
西班牙網球名將納達爾直落二，擊敗日本好手錦織圭，締造11次在蒙地卡羅名人賽奪冠紀錄。 新華社
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31歲的納達爾（Rafael Nadal）在決賽以6比3和6比2輕取錦織圭，成為公開賽時代首位在一項比賽11度封王的球員。這也是他第31次在名人賽奪冠，確定他可以保住世界球王寶座，領先瑞士老對頭費德勒（Roger Federer）。

納達爾只花了1小時33分鐘就贏得今天的決賽，顯示狀況甚佳，將有利爭取第11次在法國公開賽奪冠。

納達爾錦織圭Rafael Nadal

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