全中運游泳／最強高一 建中王冠閎目標6金

2018-04-22 19:15 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



建中王冠閎（中）以破紀錄成績摘下全中運高男組100公尺蝶式金牌。 記者曾思儒／攝影 分享 facebook 去年全中運就在國男組5破大會紀錄，台北泳將王冠閎今年升上建國中學仍銳不可當，107年台中全運會首日游泳賽程就以破大會紀錄的54秒33，帶回男子100公尺蝶式金牌，朝6金目標踏出第一步。

國小三年級時，王冠閎因媽媽幫他報名游泳校隊而成為「水男孩」，國中進入北市仁愛國中，體育班同時有體育和跆拳道專長，他笑說：「國中會和跆拳道隊一起練腳的基本動作，對游泳有一定影響。」

他原本主攻混合式，國二時200公尺蝶式成績突然進步才將重心放到蝶式，去年全運會更飆出1分58秒23，成為「蝶王」許志傑外游進2分鐘的台灣選手。今天先摘下100公尺蝶式金牌只是開始，改寫原本大會紀錄54秒50的他霸氣說：「這次個人報名3項，希望都能破大會，接力也有3項，目標就是6金！」

王冠閎透露，亞運國手學長溫仁豪平時也會回來和學弟一起練習，從技術到心態都不藏私傳授，連帶也帶起建中泳隊士氣，「像全中運前學長就有教我們如何放鬆、面對比賽。」不過他並沒經歷國中升上高中的轉換期，「感覺都一樣，就是比賽。」

哥哥李冠成也是游泳好手，200公尺蝶式已達亞運標準的王冠閎，偶像是美國傳奇費爾普斯，希望朝偶像的全能身手邁進，「費爾普斯什麼都會游，我現在也會加強蛙式，因為這是我最弱的一項。」

他去年7月在立陶宛舉行的國際少年運動會帶回6金，全中運結束後3天就要出征摩納哥參加世界中學游泳錦標賽，期待繼續為國爭光。