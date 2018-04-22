全中運／奧運游泳國手林姵彣 第一項就破全國

2018-04-22 16:37 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



林姵彣（第四道）第一天就破全國紀錄。 記者曾思儒／攝影 分享 facebook 去年里約奧運，中市西苑高中泳將林姵彣以16歲之姿成為中華代表團最年輕選手，今天全中運她馬上展現奧運國手身手，早上的50公尺預賽就飆出全國新紀錄31秒49。

下午決賽，她再游出31秒53，雖沒再寫新猷仍帶回金牌。

國內女子50公尺蛙式全國紀錄就是林姵彣，她在去年全運會游出32秒06，相隔不到半年就再度推進自己成績。

林姵彣今天游出的31秒49，若是在上屆2014年仁川亞運，在女子組50公尺蛙式能獲得銀牌成績。