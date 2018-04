蒙地卡羅名人賽／蠻牛再發威 距第11冠剩一步

納達爾挺進軍戰。 美聯社 分享 facebook 生涯摘下10座蒙地卡羅名人賽冠軍盃的世界球王「西班牙蠻牛」納達爾(Rafael Nadal),距離衛冕只差最後一步,他在男單4強賽以6:4、6:1輕鬆拍落世界排名第5的保加利亞好手迪米特洛夫(Grigor Dimitrov),第12度闖進此賽事最終戰,今晚將與傷癒復出的日本「一哥」錦織圭爭冠。

31歲的納達爾揮別傷勢困擾,回到最熟悉的紅土戰場中出賽,在蒙地卡羅名人賽男單以一盤未失之姿闖進決賽,他曾在2005年至2012年寫下8連霸的驚人成績,去年捧起第10座蒙地卡羅名人賽金盃,成為史上在單一賽事奪冠次數最多的選手。

儘管以直落二成績拍落對手闖進最終戰,納達爾對於自己的表現仍不滿意,「第一盤我有太多機會沒有把握住。」不過他在第二盤立刻調整過來,連保帶破橫掃5局,輕鬆拿下勝利。

最終戰納達爾將交手同樣傷癒復出的日本「一哥」錦織圭,兩人生涯曾交手11次,納達爾握有9勝2負的對戰優勢,不過前一次兩人交手在2016的里約奧運網球男單銅牌戰中,當時錦織圭苦戰三盤才收下勝利。

''Let's hit some forehands as soon as posible'' said Rafa Nadal after his Semi Final win in straight sets 6-4 6-1 over Dimitrov. What a sportsman.#Nadal #VamosRafa #MonteCarloRolexMasters pic.twitter.com/dgbZP1Qug4