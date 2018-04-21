亞運／到雅加達參賽 注意行的安全

2018-04-21 23:25 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



雅加達是一座鮮少有人步行的城市，原因是在大街上步行，容易成為歹徒目標，背著背包的觀光客更加顯眼，就連台灣駐印尼官員也有被搶經驗，提醒來雅加達參加亞運的選手，以搭乘交通工具為佳。

雅加達賽區一附近高樓林立，屬於當地商業中心，有如台北信義計畫區，不過駐印尼代表處教育組副組長李世屏就曾在此遇搶，他表示：「選手要特別小心安全，盡量結伴同行。」

今年是自1962年後亞運再度在印尼舉行，現任總統佐科威十分重視，李世屏認為，賽事期間場館附近相信會加強警備，選手安全不致太過擔心；中華代表團也在賽區一附近訂房，其他賽區都有選手村或官方配合飯店，住宿地點距離近，除了交通，也顧到安全。

不過若要離開賽區，李世屏建議：「還是搭乘有信譽的計程車，用點對點方式移動較安全。」印尼較大的連鎖計程車行有「Blue Bird（藍鳥）」、「Express」，李世屏提醒，會有計程車外觀十分雷同，卻非這兩家車行，要特別注意標誌，或是使用Grab、Go-Jek等App叫車軟體。