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亞運／到雅加達參賽 注意行的安全

2018-04-21 23:25聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

雅加達是一座鮮少有人步行的城市，原因是在大街上步行，容易成為歹徒目標，背著背包的觀光客更加顯眼，就連台灣駐印尼官員也有被搶經驗，提醒來雅加達參加亞運的選手，以搭乘交通工具為佳。

雅加達賽區一附近高樓林立，屬於當地商業中心，有如台北信義計畫區，不過駐印尼代表處教育組副組長李世屏就曾在此遇搶，他表示：「選手要特別小心安全，盡量結伴同行。」

今年是自1962年後亞運再度在印尼舉行，現任總統佐科威十分重視，李世屏認為，賽事期間場館附近相信會加強警備，選手安全不致太過擔心；中華代表團也在賽區一附近訂房，其他賽區都有選手村或官方配合飯店，住宿地點距離近，除了交通，也顧到安全。

不過若要離開賽區，李世屏建議：「還是搭乘有信譽的計程車，用點對點方式移動較安全。」印尼較大的連鎖計程車行有「Blue Bird（藍鳥）」、「Express」，李世屏提醒，會有計程車外觀十分雷同，卻非這兩家車行，要特別注意標誌，或是使用Grab、Go-Jek等App叫車軟體。

走路的人少，開車的人多，也造成塞車問題，雅加達政府為了紓解賽事期間交通，甚至考慮讓學校放假，當地輕軌電車雖然積極趕工，但恐怕對於賽事疏運沒有太大幫助，位於賽區二的站點雖然預計連接雅加達車站，但在亞運前僅通車到附近鬧區，遊客、選手仍無法利用。

2018亞運將於今年8月在印尼舉行，雅加達公車站換上嶄新的亞運宣傳裝飾。記者余承...
2018亞運將於今年8月在印尼舉行，雅加達公車站換上嶄新的亞運宣傳裝飾。記者余承翰／攝影
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2018亞運將在8月於印尼舉行，雅加達購物商場內的賽會紀念品店已準備好迎接來自各...
2018亞運將在8月於印尼舉行，雅加達購物商場內的賽會紀念品店已準備好迎接來自各國的貴賓。記者余承翰／攝影
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2018亞運將於今年8月在印尼舉行，雅加達市中心已開始為亞運倒數。記者余承翰／攝...
2018亞運將於今年8月在印尼舉行，雅加達市中心已開始為亞運倒數。記者余承翰／攝影
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2018亞運將於今年8月在印尼舉行，雅加達街頭隨處可見亞運宣傳裝飾。記者余承翰／...
2018亞運將於今年8月在印尼舉行，雅加達街頭隨處可見亞運宣傳裝飾。記者余承翰／攝影
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2018亞運將於今年8月在印尼舉行，雅加達街頭隨處可見亞運宣傳裝飾。記者余承翰／...
2018亞運將於今年8月在印尼舉行，雅加達街頭隨處可見亞運宣傳裝飾。記者余承翰／攝影
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2018亞運將在8月於印尼舉行，雅加達購物商場內的賽會紀念品店已準備好迎接來自各...
2018亞運將在8月於印尼舉行，雅加達購物商場內的賽會紀念品店已準備好迎接來自各國的貴賓。記者余承翰／攝影
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2018亞運將於今年8月在印尼舉行，雅加達街頭隨處可見亞運宣傳裝飾。記者余承翰／...
2018亞運將於今年8月在印尼舉行，雅加達街頭隨處可見亞運宣傳裝飾。記者余承翰／攝影
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2018亞運將在8月於印尼舉行，雅加達購物商場內的賽會紀念品店已準備好迎接來自各...
2018亞運將在8月於印尼舉行，雅加達購物商場內的賽會紀念品店已準備好迎接來自各國的貴賓。記者余承翰／攝影
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印尼大眾交通運輸較為不便，駐印尼台北經濟貿易代表處建議，若要搭乘計程車時，可選擇...
印尼大眾交通運輸較為不便，駐印尼台北經濟貿易代表處建議，若要搭乘計程車時，可選擇「Blue Bird」（藍車）等有信譽的連鎖計程車。記者余承翰／攝影
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印尼大眾交通運輸較為不便，駐印尼台北經濟貿易代表處建議，若要搭乘計程車時，可選擇...
印尼大眾交通運輸較為不便，駐印尼台北經濟貿易代表處建議，若要搭乘計程車時，可選擇「Blue Bird」（藍車）等有信譽的連鎖計程車。記者余承翰／攝影
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印尼大眾交通運輸較為不便，駐印尼台北經濟貿易代表處建議，若要搭乘計程車時，可選擇...
印尼大眾交通運輸較為不便，駐印尼台北經濟貿易代表處建議，若要搭乘計程車時，可選擇「Blue Bird」（藍車）等有信譽的連鎖計程車。記者余承翰／攝影
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2018亞運將在8月於印尼舉行，雅加達購物商場內的賽會紀念品店已準備好迎接來自各...
2018亞運將在8月於印尼舉行，雅加達購物商場內的賽會紀念品店已準備好迎接來自各國的貴賓。記者余承翰／攝影
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2018亞運將於今年8月在印尼舉行，雅加達市中心可見亞運宣傳裝飾。記者余承翰／攝...
2018亞運將於今年8月在印尼舉行，雅加達市中心可見亞運宣傳裝飾。記者余承翰／攝影
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