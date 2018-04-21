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全中運跆拳道／打斷手骨續拚 楊浩正收首金

2018-04-21 18:05聯合報 記者曾思儒╱即時報導

基隆八斗高中楊浩正（左）踢下生涯首面全中運金牌。　記者黃仲裕／攝影
基隆八斗高中楊浩正（左）踢下生涯首面全中運金牌。　記者黃仲裕／攝影
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過去兩年全中運都沒能站上頒獎台，基隆八斗高中的國三跆拳道小將楊浩正今天終於在107年台中全中運拿到首面獎牌，且第一次就是金牌入帳，讓他比賽結束馬上在場上跳躍慶祝。

國男組63公斤級新科金牌楊浩正，國一在56公斤級拿第6名，去年轉戰63公斤級只排第8，今年卻一路過關斬將，金牌戰更踢下個頭比自己高近一顆頭的新北三芝國中江宗翰，以25：21迎接勝利。

170公分的楊浩正坦言，自己個頭在63公斤級完全沒優勢，但這一年包括防守、腳上技法都不斷加強，「今年的對手也都打過，動作都知道，打法可以先想好，就不會那麼痛苦。」

全中運前他才和江宗翰交手過，當時雖落敗，今天馬上甜蜜復仇，且是一開賽首回合就以連續的中端攻勢取得15：0的懸殊領先，儘管第一回合後右腳就嚴重抽筋，比賽中右手也因護具移位遭擊中，他仍忍著挺住江宗翰攻勢，迎接生涯全中運首金。

「目標本來是前3名，但打了4場，受那麼多傷，只能第2名也很可惜，就把比賽拚完。」賽後馬上在場邊尋求治療的楊浩正笑說，戰到第三回合已經是意志力的拚搏，「國中最後一年，本來就想拚一下，也想給父母一個交代，他們那麼支持我，每次練習和比賽都會到，今天也是一早從基隆開車到台中。」

國小一年級就接觸跆拳道的楊浩正，小學曾因訓練不慎造成左手小指骨折，但沒動搖他繼續跆拳道的想法，如今金牌到手，他認真說：「高中要再加油，又是另個新的階段。」

基隆八斗高中楊浩正（右）踢下生涯首面全中運金牌。　記者黃仲裕／攝影
基隆八斗高中楊浩正（右）踢下生涯首面全中運金牌。　記者黃仲裕／攝影
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基隆八斗高中楊浩正（右）踢下生涯首面全中運金牌。　記者黃仲裕／攝影
基隆八斗高中楊浩正（右）踢下生涯首面全中運金牌。　記者黃仲裕／攝影
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全中運跆拳道

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