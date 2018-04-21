蒙地卡羅名人賽／蠻牛好狀況 送蛋給對手晉4強

2018-04-21 12:52 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



展開紅土賽季的世界球王「西班牙蠻牛」納達爾，闖進蒙地卡羅名人賽4強，朝著衛冕之路繼續前進。 美聯社 分享 facebook

展開紅土賽季的世界球王「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），昨天在蒙地卡羅名人賽男單8強賽僅耗時68分鐘，就以6：0、6：2拍落第5種子的奧地利好手汀恩（Dominic Thiem），生涯第13度闖進此賽事最後4強，朝著衛冕之路繼續前進。

在蒙地卡羅名人賽收穫10冠的納達爾此役表現強勢，自己的發球局完全沒有讓對手有機可趁，自己反倒逼出對手12個破發機會，也成功破了對手7個發球局。對於自己的表現，納達爾難得的大大稱讚了自己一番，「我打得很好，真的非常好，不論是發球還是正拍、反拍，我的防守都非常好。我必須老實說，很難再出現比這場比賽更好的表現，我必須承認這一點。」

對於這場8強賽的結果，納達爾也以「不正常」來形容，他認為汀恩曾兩度打進法網4強賽，是世界上最好的球員之一，尤其是在紅土上。今天晚間他將與保加利亞好手迪米特洛夫（Grigor Dimitrov）爭奪冠軍戰門票，之前受到臀部傷勢困擾的納達爾，此次必須要完成衛冕來捍衛他的球王寶座，否則就又要將世界第一的位置讓給費德勒（Roger Federer）。

而日本「一哥」錦織圭同樣傷後復出繳出亮眼表現，他在8強賽以6：4、6：7、6：3拍落克羅埃西亞好手希利奇（Marin Cilic），下一場將與第3種子澤瑞夫（Alexander Zverev）爭奪決賽門票，這場比賽也是錦織圭自2016七月以來首度闖進名人賽4強。