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全大運／熱愛桌球 鍾莉娟成為台灣首位藍牌裁判

2018-04-21 11:47聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

台灣首位桌球藍牌、及女性國際裁判長鍾莉娟（中）。圖／中央大學提供
台灣首位桌球藍牌、及女性國際裁判長鍾莉娟（中）。圖／中央大學提供
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賽事除了有場上選手拚戰，場邊也有不少焦點，今年全大運的桌球賽事中，出現一位台灣首位取得桌球藍牌裁判資格的國際裁判，也是台灣唯一取得桌球國際裁判長資格的女性。

她是鍾莉娟，一位來自國立東華大學花師教育學院特殊教育學系的助理教授，因為熱愛桌球，在觀賽過程中發現裁判的位置是最佳的觀賞區，因而踏上這一條路，成為台灣首位取得桌球藍牌裁判資格的國際裁判。

鍾莉娟認為，桌球不僅是一項需要高度技巧也非常需要智慧的運動，同時更要具備高度的抗壓性，特別在單打賽時，沒有隊友，一切的心情都只能自己吸收消化。她表示，在賽場上看過許多選手在輸了之後，當下雖然十分難過，但也總是能再打起精神，繼續奮鬥，「如果要說桌球帶給我什麼樣的影響，那就是這份永不放棄的精神。」

台灣首位桌球藍牌、及女性國際裁判長鍾莉娟。圖／中央大學提供
台灣首位桌球藍牌、及女性國際裁判長鍾莉娟。圖／中央大學提供
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只有擁有藍牌才有擔任奧運會裁判的資格，目前台灣只有兩位具有桌球藍牌裁判資格的國際裁判，而要考上桌球藍牌裁判資格，必須通過筆試、實務考核及英文口試等3個關卡，鍾莉娟表示，自己很幸運地在四個月內就完成這些項目，現在每年都必須通過國際桌球總會（ITTF）的考核才能維持藍牌。

目前台灣也只有3位桌球國際裁判長，而國際裁判長的考試需要更多的歷練，要先取得國家級裁判長資格後才能考國際裁判長，台灣並沒有舉辦此類的考試，決定走ITTF的制度，中華桌球協會支持她到國外參加國際的課程與考試，終於在2015年鍾莉娟達成取得國際裁判長證照的目標。

擔任過許多高等級國際賽會裁判的鍾莉娟表示，台灣桌球在國際舞台上具有不錯的實力，在許多世界等級的比賽中都獲得不錯的成績，她也相當看好年輕一代的選手，希望他們都能繼續發揮實力，為台灣爭光。

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