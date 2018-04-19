王朝終會結束 NFL愛國者雙星退休近了？

雷迪呢已經高齡40歲，NFL愛國者近年的王朝是否會因為他閃電宣布退休而崩壞？ 歐新社 分享 facebook

所有王朝都有結束的一天，NFL新英格蘭愛國者隊的近年來的屹立不搖，是否會因為布雷迪（Tom Brady）的退休而崩壞？

根據ESPN報導，愛國者隊的兩大主力，都還不確定會不會退休。四分衛布雷迪與邊鋒葛朗考斯基（Rob Gronkowski）都還沒有確認下季會回歸的意願。

年僅28歲，葛朗考斯基其實最有可能離開，雖然是NFL最佳邊鋒之一，他已多次公開表示「我得好好想想」。葛朗考斯基八年NFL生涯大小傷不斷，讓他興起「不如歸去」的念頭，加上葛朗考斯基熱愛生活、享受生活，並沒有那種非得在歷史上留下偉大功績不可的慾望。因此，就算不是現在，他在這兩年內就此退休的可能性相當高。

那布雷迪呢？已經高齡40，他始終沒有老化跡象。與葛朗考斯基相同，布雷迪都還沒有在愛國者隊的休賽季訓練課程中出現，雖然這不是什麼稀奇的事，但他確實也還沒有公開或私底下表示會不會再戰一年。

與葛朗考斯基不同的是，布雷迪從未公開表示過「退意」，甚至強調他希望打到至少45歲，因此很難想像他會在無預警狀況下突然退休。

但無論如何，愛國者隊應該要有準備了，就算不退，布雷迪真的能再戰五年？愛國者隊目前唯一的替補四分衛是霍伊爾（Brian Hoyer），他也已經32歲。

在下周的NFL選秀會中，愛國者隊籌碼多多，擁有兩個第一輪與兩個第二輪選秀權，會不會拿來選擇一名年輕的新秀四分衛？讓我們拭目以待。