網球／轉戰國際賽 身障女選手追夢

2018-04-17 23:38 聯合報 記者何烱榮／彰化報導



曾獲大專盃網球冠軍的黃楚茵因車禍受傷，一度網球夢碎，如今轉戰國際網球賽追夢。 圖／大葉大學提供 分享 facebook

目前國內排名第一、世界排名20的身障女網選手黃楚茵近日像空中飛人，帶著球拍與運動輪椅，飛往韓國參加大邱、釜山兩場國際身障女子網賽，26日要轉戰日本神戶，5月初再飛韓國仁川，賽後再戰日本福岡賽，她媽媽說：「楚茵在追逐她偉大的夢！」

黃楚茵(右)因車禍受傷，9年來在大葉大學教練賴永僚有計畫培訓與她自己努力下，獲得英國帝亞吉歐120萬元贊助。 圖／大葉大學提供 分享 facebook

黃楚茵自己寫計畫書，爭取參賽身障奧運，已通過英國帝亞吉歐公司嚴格審查，獲得「第14屆KEEP WALKING 夢想資助計畫」贊助對象，金額達新台幣120萬元。她的教練、大葉大學助理教授賴永僚說，帝亞吉歐是知名酒商，每年贊助10名不同領域的優秀人才圓夢，黃楚茵是台灣第一位獲得贊助者。

黃楚茵說，只要有國際性身障女網比賽，一定想辦法報名參加爭取績分，要擠上世界排名12名內，才能取得下屆身障奧運女網賽資格。

黃楚茵家住彰化和美鎮，與媽媽相依為命，喜歡打網球，14年前車禍造成她終身與輪椅為伴，但她不低頭，經過漫長治療、復健後回到大葉大學母校，重拾球拍，用毅力克服肢體障礙再度馳騁球場。

校方說，黃楚茵大學畢業幫人維修電腦賺錢，但不幸在參加國手選拔途中車禍，導致半身癱瘓，一度網球夢碎。因車禍賠償問題，她下決心苦讀，考上東海大學法律系，半工半讀去年取得法律學士學位，除專心打球，也熱心幫人解答法律問題。