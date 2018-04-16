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亞運／應付雅加達塞車 體育署將另闢選手村

2018-04-16 23:56中央社 雅加達16日電

印尼雅加達的交通狀況只能用惡夢來形容，為降低參加亞運選手搭乘接駁車往返負擔，避免因塞車影響比賽，體育署研擬在格羅拉蓬卡諾體育館周邊另租飯店，讓選手好好休息。

根據雅加達亞運籌備會人員表示，選手村距離比賽場地車程約1個小時，體育署競技組組長...
根據雅加達亞運籌備會人員表示，選手村距離比賽場地車程約1個小時，體育署競技組組長洪志昌坦言，雅加達的交通遠比想像中的更糟，加上氣候炎熱，他們已研擬在格羅拉蓬卡諾體育館周邊另租飯店，讓選手好好休息。 中央社
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2018雅加達亞運將於8月18日在雅加達市中心的格羅拉蓬卡諾體育館（Gelora Bung Karno）舉行開幕，在主場館園區周邊，還有游泳、籃球、空手道、跆拳道等比賽的場館，也是雅加達亞運的主要賽區。

根據亞運籌備會人員表示，選手村距離比賽場地車程約1個小時，體育署競技組組長洪志昌坦言，雅加達的交通遠比想像中的更糟，加上氣候炎熱，他們已鎖定格羅拉蓬卡諾園區內的飯店，屆時隔天出賽、或等待比賽的選手、防護醫療團隊進駐，一方面可讓運動員好好休息，也能讓後勤團隊在飯店內幫選手治療。

今年雅加達亞運共涵蓋40種運動，中華隊預計將參加36項，代表隊人數粗估約有450人至500人，若加上教練團130人與團本部的隊職員，預計將突破600人大關，可望組成中華隊史上最大代表團。

由於今年亞運主要比賽項目多集中在格羅拉蓬卡諾體育館園區內，洪志昌坦言，整體來說今年亞運還算方便，唯一變數則是當地無法預期的交通狀況，因此在園區內訂定房間是最佳因應之道。

洪志昌也特別感謝駐印尼台北經濟貿易代表處人員協助，讓體育署能就近找到讓選手可以休息的飯店，也希望能提供所有中華隊選手最好的後勤支援，讓運動員可心無旁騖專心比賽。

卡諾跆拳道

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