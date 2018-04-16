親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
運動員轉職人生
路跑

全國花滑菁英賽 湯銘恩提升表演層次

2018-04-16 22:59中央社 台北16日電

經過四大洲花滑賽歷練，台灣選手湯銘恩今天參加全國花滑菁英賽時表示，大賽經驗幫他降低了緊張感，讓他能與裁判有更多眼神交流，使表演層次更加提升。

台灣男子滑冰好手湯銘恩經四大洲花滑賽歷練，16日參加107年全國花滑菁英賽時表示...
台灣男子滑冰好手湯銘恩經四大洲花滑賽歷練，16日參加107年全國花滑菁英賽時表示，大賽經驗有助降低緊張感，讓他能與裁判有更多眼神交流，大幅提升表演層次。 中央社
分享

107年全國花式滑冰菁英賽今天在台北小巨蛋冰上樂園進行，今年代表台灣參加四大洲花式滑冰錦標賽的曹志禕、林仁語、湯銘恩及其他幾位選手應邀在開幕典禮表演。

這次參加青年男子組賽事的湯銘恩表示，因為有四大洲花滑賽的經驗，「已經習慣那種大賽的氛圍」，所以這次參賽並不會太緊張。

湯銘恩提到，之前他傷到腳踝，休息了兩個月時間，當時連走路都困難，更沒辦法持續練習滑冰，四大洲花滑賽時他帶傷出賽，表現未盡理想，他說：「當時身體不是在最好的狀態，但現在已經完全康復了」。

對於這次比賽，湯銘恩表示，上季因為受傷只比了兩場比賽，所以本季並未更動短曲、長曲的曲目，只在動作上做了些微更動；這次比賽他並沒有特別提升動作難度，但他特別要求自己要在表演上有所提升。

「107年全國花式滑冰菁英賽」16日在台北小巨蛋副館滑冰場舉行，賽前邀請台灣男子...
「107年全國花式滑冰菁英賽」16日在台北小巨蛋副館滑冰場舉行，賽前邀請台灣男子滑冰選手湯銘恩擔綱開幕表演，為比賽揭開序幕。 中央社
分享

談到自己在冰上的表演，湯銘恩提到，他算是比較害羞的人，所以在冰上比較不敢和裁判對視。「基本上我都是盯著冰在表演」，所以這次他特別強迫自己，要在表演中加強與裁判的眼神交流。

另外，林仁語在換了教練後，也改與新的編排老師合作。她表示，新的編排老師是和陳巍（Nathan Chen）等頂尖選手合作的老師，所以安排的動作比較難。「新曲節奏較快，對我來說挑戰也比較大」，目前還在適應步伐、跳躍等動作。

林仁語在今天的表演中也首度呈現這首較難的新曲目，預計持續練習4個月後，將於8月的107年全國花式滑冰錦標賽中亮相。（編輯：吳佳穎/施燕飛）

相關新聞

亞運／吉祥物上架 印尼民眾反應冷颼颼

2018-04-16 23:23

亞運／外野無警戒區 中華女壘隊小心

2018-04-16 20:34

亞運／戴資穎摘金場館 風向仍是問題

2018-04-16 20:16

亞運／「史上最大團」 中華代表團600人起跳

2018-04-16 19:57

全中運未開幕 台東已在舉重獲3金1銀1銅

2018-04-16 19:32

游泳／亞運選拔洪荒之力再現 傅園慧奪金喊爽

2018-04-16 16:35

國民體育日／排球電眼雙帥號召：全民瘋運動

2018-04-16 16:33

田徑／教練在風災喪生 激勵他勇奪跨欄金牌　

2018-04-16 14:33

網球／準新郎強森 休士頓公開賽寫難得衛冕

2018-04-16 14:24

網球／費德勒當偶像 台小將如願獲法網入場券

2018-04-16 12:59

PGA／傳承盃高球賽攻頂失利 潘政琮並列23名

2018-04-16 10:36

鐵人三項／台東普悠瑪賽 台灣女將全制霸

2018-04-16 00:33

合球／四人制亞錦賽中華小將大豐收 2日囊括4金

2018-04-15 21:49

羽球／清晨盃參賽人數創新高 BWF將列年度行事曆

2018-04-15 20:28

JLPGA／KKT盃高球賽 姚宣榆並列第5

2018-04-15 19:55

全中運／自由車場地賽落幕 台中市勇奪17金

2018-04-15 19:49

保齡球／亞巡泰國站 林佰峰、王雅婷奪男女雙冠

2018-04-15 19:25

三太子網賽／班布里拍落同胞奪冠 排名將創生涯新高

2018-04-15 18:48
看更多

熱門文章

NBA／大三元吞敗 溜馬終結詹姆斯首輪21連勝

2018-04-16 07:35

MLB／讚啦！林子偉連3場雙安 本季首打點出爐

2018-04-16 06:20

NBA／騎士首戰吞敗 詹姆斯老神在在

2018-04-16 08:54

NBA／哈登狂飆44分 火箭3分力退灰狼

2018-04-16 11:45

MLB／林子偉連3場雙安本季首打點出爐 紅襪4連勝

2018-04-16 05:22

NBA／新綽號旗開得勝 喬治喜迎火熱手感

2018-04-16 15:20

大谷翔平還能瘋多久？ 學習前輩經驗走得更遠

2018-04-16 07:00

NBA／喬治36分領軍 雷霆踏爵士收首勝

2018-04-16 09:26

NBA／雷納德打季後賽？ 波波維奇：他還在紐約

2018-04-16 08:53

MLB／林子偉打擊加溫 紅襪官網：增加保險分

2018-04-16 16:18

NBA／哈登繳MVP級表現 灰狼諸將也嘆服

2018-04-16 15:40

MLB／王建民紀錄片表白 想再上大聯盟一天就好

2018-04-16 12:05

NBA／騎士老闆看衰喬治交易 歐拉迪波甜蜜復仇

2018-04-16 15:10

NBA／公鹿追平外線沒續命 綠衫軍延長賽搶首勝

2018-04-16 08:06

MLB／大谷延賽改對紅襪先發 可望對決林子偉

2018-04-16 07:35

NBA／米契爾季後賽首戰飆數據 詹皇後第一人

2018-04-16 15:00

NBA／領到第6犯離場 希臘怪物喊冤

2018-04-16 09:56

MLB／天使對戰皇家延賽 大谷順延至周三對紅襪

2018-04-16 02:28

MLB／纏鬥力超強 林子偉再敲雙安

2018-04-16 00:10

MLB／第8局完全比賽破功 柯隆差點創最老紀錄

2018-04-16 12:02

NBA／麥考曝仍背痛難入眠 慶幸還能雙腳站立

2018-04-16 16:35

NBA／熱火利多？ 安比德第2戰繼續缺陣

2018-04-16 10:41

MiLB／延長賽3上3下飆2K 李振昌收本季首勝

2018-04-16 08:17

MLB／柯隆幾乎完全比賽 韋蘭德：脫帽向他致敬

2018-04-16 19:35

NBA 2018季後賽對戰表─西區

2018-04-16 11:45

日職／橫濱衝上第一 拉米監督大膽用兵獲回報

2018-04-16 07:00

MLB／完全比賽破功 柯隆：太空人打者很能打

2018-04-16 17:35

韓職／NC恐龍9連敗 王維中17日先發拚止敗

2018-04-16 13:27

NBA 2018季後賽對戰表─東區

2018-04-16 09:30

NBA／漂亮防守 勇士痛宰馬刺

2018-04-16 00:10

NBA／不會助湖人招募球員 布萊恩：忙電影事業

2018-04-16 16:03

MLB／克蕭12K奪首勝 稱隊友火力有好的開始

2018-04-16 10:32

NBA／林書豪預測：勇士再勝騎士奪冠 杜蘭特MVP

2018-04-16 19:29

NBA／勇士首戰大勝兩關鍵 團隊防守加杜蘭特

2018-04-16 16:59

SBL／吳俊雄：拉莫斯很棒！把我們當一家人

2018-04-16 01:18

中職／二戰老東家 陳鴻文零失分

2018-04-16 00:10

MLB／雷神不畏天冷連飆8K 大都會創隊史最佳開季

2018-04-16 11:20

中職／羅力又要對決獅隊 再一勝追平黃平洋

2018-04-16 18:16

NBA／首披灰狼戰袍打季後賽 羅斯奪16分受肯定

2018-04-16 19:25

NBA／籃框有多大？喬治：像我釣到的魚一樣大

2018-04-16 20:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top