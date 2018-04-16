全國花滑菁英賽 湯銘恩提升表演層次

2018-04-16 22:59 中央社 台北16日電



經過四大洲花滑賽歷練，台灣選手湯銘恩今天參加全國花滑菁英賽時表示，大賽經驗幫他降低了緊張感，讓他能與裁判有更多眼神交流，使表演層次更加提升。 台灣男子滑冰好手湯銘恩經四大洲花滑賽歷練，16日參加107年全國花滑菁英賽時表示，大賽經驗有助降低緊張感，讓他能與裁判有更多眼神交流，大幅提升表演層次。 中央社 分享 facebook

107年全國花式滑冰菁英賽今天在台北小巨蛋冰上樂園進行，今年代表台灣參加四大洲花式滑冰錦標賽的曹志禕、林仁語、湯銘恩及其他幾位選手應邀在開幕典禮表演。

這次參加青年男子組賽事的湯銘恩表示，因為有四大洲花滑賽的經驗，「已經習慣那種大賽的氛圍」，所以這次參賽並不會太緊張。

湯銘恩提到，之前他傷到腳踝，休息了兩個月時間，當時連走路都困難，更沒辦法持續練習滑冰，四大洲花滑賽時他帶傷出賽，表現未盡理想，他說：「當時身體不是在最好的狀態，但現在已經完全康復了」。

對於這次比賽，湯銘恩表示，上季因為受傷只比了兩場比賽，所以本季並未更動短曲、長曲的曲目，只在動作上做了些微更動；這次比賽他並沒有特別提升動作難度，但他特別要求自己要在表演上有所提升。 「107年全國花式滑冰菁英賽」16日在台北小巨蛋副館滑冰場舉行，賽前邀請台灣男子滑冰選手湯銘恩擔綱開幕表演，為比賽揭開序幕。 中央社 分享 facebook

談到自己在冰上的表演，湯銘恩提到，他算是比較害羞的人，所以在冰上比較不敢和裁判對視。「基本上我都是盯著冰在表演」，所以這次他特別強迫自己，要在表演中加強與裁判的眼神交流。

另外，林仁語在換了教練後，也改與新的編排老師合作。她表示，新的編排老師是和陳巍（Nathan Chen）等頂尖選手合作的老師，所以安排的動作比較難。「新曲節奏較快，對我來說挑戰也比較大」，目前還在適應步伐、跳躍等動作。

林仁語在今天的表演中也首度呈現這首較難的新曲目，預計持續練習4個月後，將於8月的107年全國花式滑冰錦標賽中亮相。（編輯：吳佳穎/施燕飛）