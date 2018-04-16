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亞運／「史上最大團」 中華代表團600人起跳

2018-04-16 19:57聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

體育署與中華奧會組成雅加達亞運考察團，昨天飛抵印尼，今天起視察競賽場館。記者余承...
體育署與中華奧會組成雅加達亞運考察團，昨天飛抵印尼，今天起視察競賽場館。記者余承翰／攝影
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備戰今年8月18日開幕的雅加達亞運，體育署與中華奧會組成考察團，昨天飛抵印尼，今天起視察競賽場館。今年中華代表團有望組成「史上最大團」，預估人數600人起跳。

首日場地勘查，雅加達賽區一多處場地預計5、6月才會完工，壘球場就無法進入測試彈跳狀況，體育署競技組長洪志昌表示：「壘球場外圍工程如燈光還沒完工，不過武術相關場地都在同一個會館，比賽場地集中。」

將舉行開閉幕式的格羅拉蓬卡諾體育場已經完工，不過作為當地足球聯賽使用場地，草地仍在養護中，未來將在此舉行田徑競賽，觀眾席可容納7萬2000人，場外也有田徑熱身場地。

體育署長林德福日前喊出組成「史上最大團」的目標，由於男、女足的加入，今年亞運代表團人數可望創新高，洪志昌表示：「目前預估選手有450到500人參加，教練團130到150人，加上團本部隊職員60到70人，若照最低狀況估計，也會超過600人。」

亞運由各國自訂參賽資格，因此參賽人數多半是國際賽事中最多，中華男足隊在「港腳年代」曾在亞運締造二連霸紀錄，不過最後一次參賽已是1966年曼谷亞運，今年預計將派隊參加。

由於選手村距離雅加達賽區一車程約1小時，為避免雅加達著名的塞車問題，洪志昌表示，經由印尼代表處的人員協助，已在附近勘查飯店，「讓隔天出賽的選手能夠就近休息，或是中午有個休息處，防護員與醫療團隊也可以進駐。」

體育署競技組長洪志昌分享場地考察狀況。記者余承翰／攝影
體育署競技組長洪志昌分享場地考察狀況。記者余承翰／攝影
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