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鐵人三項／台東普悠瑪賽 台灣女將全制霸

2018-04-16 00:33聯合報 記者羅紹平／台東縣報導

2018台東普悠瑪鐵人三項賽昨圓滿落幕，兩天賽程吸引兩千餘人參賽，連同隨行家屬，...
2018台東普悠瑪鐵人三項賽昨圓滿落幕，兩天賽程吸引兩千餘人參賽，連同隨行家屬，為台東市區帶來逾4千消費人潮。 記者羅紹平／攝影
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2018台東普悠瑪鐵人三項賽昨落幕，其中51.5公里國際鐵人三項賽由台灣好手張團畯奪冠、張婷婷蟬聯后座；226公里賽程超鐵男子組由瑞典好手 Fredrik Croneborg封王，台灣選手林吟霞在女子組摘后。

台東縣府、台東城鄉生活運動協會等合辦「2018台東普悠瑪鐵人三項賽」前天開幕，歷時兩天進行226K、113K、51.5公里標準鐵人賽及51.5公里接力賽等賽程，吸引兩千餘人參賽，連同隨行家屬，估計為台東市區帶來逾4千人次消費人潮。

比賽在活水湖游泳、森林公園路跑外，還在風光綺麗的東海岸進行自行車賽事，讓參賽選手飽覽台東美景。

歷經兩天賽程，51.5公里由我國鐵人三項好手張團畯以2小時9分53秒奪冠，獲3萬元獎金；國內女鐵人三項好手張婷婷以2小時41分8秒蟬聯后座，獲獎金1萬；226公里超鐵賽，男子組瑞典好手Fredrik Croneborg以8小時35分57秒封王，獲獎金12萬；林吟霞以12小時1分54秒摘后，獲獎金2萬5千元。

至於前天113公里賽程，由國內知名的張家姐弟包辦男、女子組冠軍，張家豪以4小時15分17秒封王，獲8萬元獎金；姊姊張嘉家4小時59分57秒封后，獲獎金2萬元。

普悠瑪鐵人三項

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