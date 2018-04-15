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羽球／清晨盃參賽人數創新高 BWF將列年度行事曆

2018-04-15 20:28聯合報 記者吳思儀╱即時報導

全民羽球發展協會理事長吳宜倫（右）和國際羽球聯盟（BWF）賽事經理維絡（Veno...
全民羽球發展協會理事長吳宜倫（右）和國際羽球聯盟（BWF）賽事經理維絡（Veno）合影。圖／全民羽球發展協會提供
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第47屆世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽，本屆共有來自世界各地19國、超過3600名選手參賽，參賽人數創新高，並吸引國際羽球聯盟（BWF）的關注，特地派賽事經理維絡（Veno）前來考察，預定明年會將清晨盃，列入BWF官方年度行事曆中，讓清晨盃之名，傳遍全球。

清晨盃從創辦人吳文達打造之初，只是十餘人相互交流的比賽；如今成為數千人參加的國際賽，規模越來越大，參賽選手間的交流與情誼，也隨著比賽規模的擴大，傳遞到全世界。

全民羽球發展協會理事長吳宜倫說：「今年最遠有來自美國、加拿大等地，大家來不只是比賽，更是把握一年相見一次的機會。」

值得一提的是吳宜倫是吳文達的孫女，自從接辦這項年紀比自己還長的比賽，最期待的就是將賽事永續經營下去，繼續扮演推廣全民羽球的重要角色。

如今BWF預計將清晨盃納入年度行事曆，吳宜倫說：「許多選手不只來比賽，還會順道觀光，對推廣城市有很大的幫助，期待政府能提供更多資源與支持。」

清晨盃為發展全民羽球而誕生，包含貴賓組、專業組、挑戰組、推廣組、三P組、祖孫組、親子組、各年齡分組等，共180組賽事。

今年BWF特地派維絡前來考察，了解清晨盃的賽事現況。維絡說：「BWF觀察清晨盃已久，主辦單位推廣羽球不遺餘力，十分用心。」維絡也強調，會將本次考察結果帶回BWF，討論是否有可能將其中個別組別，列為世界壯年巡迴賽的一站。

得知BWF的想法，吳宜倫表示，能列入年度行事曆，對於清晨盃的推廣會更有幫助，也期待能吸引更多來自其他國家的選手參與；但她也強調，清晨盃要納入BWF賽事，包括賽事規格等都需要再提升，都需要再討論。

如果要改變清晨盃的分組方式，吳宜倫明確表示，「多元分組是我們的傳統，我們不會改變。」

羽球

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