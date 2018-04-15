三太子網賽／搶十後來居上 澳洲組合：明年盼尋求衛冕

2018-04-15 16:50 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



澳洲組合艾柏登（左）／惠亭頓首度來台參賽就摘下雙打冠軍。圖／海碩整合行銷提供 分享 facebook 華國三太子男網挑戰賽進入最後一天賽程，率先登場的雙打冠軍戰，僅管澳洲組合艾柏登（Matthew Ebden）／惠亭頓（Andrew Whittington）在第二盤曾浪費1個賽末點機會，仍在「搶10」決勝盤順利拿下，最終以6：4、5：7、10：6，擊敗遞補入會內的印度組合古納斯瓦蘭（Prajnesh Gunneswaran）／米涅尼（Saketh Myneni），收下雙打金盃。

印度組合昨天也經歷三盤大戰，「搶10」決勝盤兩組人馬力拚至14：12，才驚險淘汰掉我國的許育修／王宇佐，闖進最終戰，今天他們又是先丟掉一盤後急起直追，不過卻無法複製昨天的劇本，澳洲組合在「搶10」中克服1：3落後，連下7分逆轉戰局，最終也順利抱回冠軍盃。

首度來台的惠亭頓賽後開心地表示，非常喜歡台灣的食物，也對台灣人的熱情感到印象深刻，「希望明年能再回來參加三太子盃、尋求衛冕。」賽後惠亭頓開心的說：「這是我跟艾柏登搭擋後首度奪冠，能拿下這座冠軍實在很不容易，因為這次的對手帶給我們很大的挑戰，能奪冠真的很開心。」