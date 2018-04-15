歐冠盃／四強對戰 冤家路窄

2018-04-15 16:40 世界日報 體育新聞組／綜合報導



歐冠盃四強對戰表。 美聯社 分享 facebook

在日前的歐洲冠軍聯賽準決賽抽籤開始前，羅馬隊官網竟然開始「公然」銷售準決賽次回合主場與利物浦的門票，雖然網頁與連結很快被刪除，最後的抽籤結果還是按照羅馬隊的「劇本」進行。拜仁慕尼黑對陣皇家馬德里，羅馬過招利物浦。

拜仁與皇馬可以說是老相識，近幾季多次交鋒。去年兩隊奉上的八強之戰出現了點球、烏龍、紅牌、加時，幾乎包含了可以讓足球比賽成為經典的所有元素，而在比賽過程中出現的多次爭議判罰，更是被兩隊球迷反覆提及。

回顧本季的歐冠之路，拜仁與皇馬的征程都難言一帆風順。此番再度相遇，拜仁與皇馬均無絕對優勢可言。對拜仁不利的是，此前的四季，球隊都是在淘汰賽中倒在了西甲球隊腳下，這一次拜仁會重蹈覆轍嗎？

另一邊的羅馬與利物浦，雖然交手並不頻繁，但也頗有淵源。1984年歐冠決賽，也是羅馬隊唯一決賽經歷，在那場大戰中，雙方在120分鐘內戰成1：1，利物浦最終透過點球大戰戰勝羅馬。

本場比賽還有一個看點，就是薩拉赫（Mohamed Salah）。他在去年夏天從羅馬轉會利物浦，在「紅軍」完全爆發，除了榮膺2017年非洲足球先生，薩拉赫還打破了一系列隊史進球紀錄。面對老東家，薩拉赫會繳出怎麼樣的成績單？