PGA／傳承盃高球賽暫並第4 潘政琮挑戰生涯首冠

2018-04-15 12:14 中央社 台北15日電



潘政琮(左)與大學隊友會面。 擷圖自潘政琮推特。 分享 facebook 台灣高球好手潘政琮今天在傳承盃邀請賽第3輪打出6鳥、2柏忌，低於標準桿4桿的67桿，合計低於標準桿11桿的202桿讓排名上竄到並列第4，僅落後2桿的他將挑戰PGA tour生涯首冠。

美國職業高爾夫巡迴賽（PGA tour）總獎金670萬美元的傳承盃邀請賽（RBC Heritage），當地時間12日起在美國的南卡羅來納進行4回合共72洞的賽事。

前兩輪打完以合計低於標準桿7桿的135桿並列第8名的潘政琮，靠著第3輪第15洞到第17洞的連續3隻小鳥賺進桿數，3輪合計低於標準桿11桿的202桿成績，落後領先者僅2桿差距，讓他有機會爭奪PGA tour生涯的首座冠軍。

PGA tour「二年級生」潘政琮今天賽後受訪時，談到自己有機會奪冠時，潘政琮說：「這不是我第一次有這樣的機會，因為有過這樣的經驗，所以我覺得很自在」，他也提到，他當然希望自己能打好末輪的比賽，並盼能拿下這場勝利。

前兩輪分別打出69桿、64桿的英格蘭選手波特（Ian Poulter），在第3輪抓下4隻小鳥，沒有吞下任何柏忌，打出低於標準桿4桿的67桿，3輪合計低於標準桿13桿的200桿位居領先。