三太子網賽／首度挑戰賽驚奇之旅結束 駱建勛滿意表現

2018-04-13 22:00 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



儘管台灣19歲年輕網球小將駱建勛今天在華國三太子男網挑戰賽單打8強賽，以4：6、2：6不敵第4種子印度好手班布里（Yuki Bhambri），首次挑戰賽驚奇之旅畫下句點，闖進8強仍締造生涯最佳戰績。

從會外賽一路挺進的駱建勛接連在三太子盃寫下驚奇，首輪拍落第5種子、法國好手哈利斯（Quentin Halys）已大爆冷門，接下來又力退日本高橋悠介，不但繼續突破個人紀錄，也成繼「一哥」盧彥勳和王宇佐之後，史上第3位挺進三太子盃8強的地主。

不過今天對上世界排名第105的印度班布里，駱建勛檔不住對手攻擊，直落二落敗，止步單打8強。「其實這次比賽我並沒有特別去想輸贏，只是盡全力去看自己能打到哪裡。」賽後駱建勛說，從會外賽一路闖進8強，也讓首度體驗挑戰賽層級的駱建勛感到體力透支。

「接連幾天的比賽下來，身體上累積許多疲勞，今天對手在底線對峙上十分強悍，儘管我以拚盡全力仍覺得力不從心，回去後一定要對體能做很大的加強。」駱建勛體認到若是想要在更上層樓，絕對要加強自己的體能。