體壇／體育署邀52協會座談 亞運目標超越上屆10金

2018-04-13 20:44 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



2018年雅加達亞運會將今年8月登場，國內各代表隊目前積極備戰，體育署今天舉行新任特定體育團體理事長座談會，邀集已完成理事長改選的52個體育團體參與，體育署署長林福德表示，希望各協會為亞運「努力衝刺」，同時訂下超越上屆仁川亞運10金的目標。

目前已有52個體育團體如期完成改選，今天齊聚一堂，林德福表示：「今天下午到行政院跟賴（清德）院長報告了亞運備戰狀況，今年亞運在8月18日開幕，有36種類，所以希望藉這座談會的機會，向協會理事長做各組的業務報告，也談談未來的業務推廣。」

我國在2014年仁川亞運獲得10金、18銀、23銅成績，在所有參賽國家中排第9，對於今年雅加達亞運的目標，林德福說：「要超越仁川亞運的10金，這10金中，我們有信心的部分很多。」包括田徑標槍、舉重等都被點名有奪金潛力。

新任國訓中心執行長李文彬、副執行長劉慶文也都參與這場座談會。李文彬上任兩周，採「積極主動」的態度與選手、教練溝通，他提到：「最主要的是要協助選手，不能光是嘴巴講，看選手有什麼樣的感受、問題，就直接提出來溝通，我們再來做。」