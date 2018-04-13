親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
林書豪專區
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
運動員轉職人生
路跑

環時：大陸軍演就是衝著賴清德來

用電大戶皮綳緊 張景森：將祭獎懲制度 今夏強制節電

體壇／體育署邀52協會座談 亞運目標超越上屆10金

2018-04-13 20:44聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

2018年雅加達亞運會將今年8月登場，國內各代表隊目前積極備戰，體育署今天舉行新任特定體育團體理事長座談會，邀集已完成理事長改選的52個體育團體參與，體育署署長林福德表示，希望各協會為亞運「努力衝刺」，同時訂下超越上屆仁川亞運10金的目標。

目前已有52個體育團體如期完成改選，今天齊聚一堂，林德福表示：「今天下午到行政院跟賴（清德）院長報告了亞運備戰狀況，今年亞運在8月18日開幕，有36種類，所以希望藉這座談會的機會，向協會理事長做各組的業務報告，也談談未來的業務推廣。」

我國在2014年仁川亞運獲得10金、18銀、23銅成績，在所有參賽國家中排第9，對於今年雅加達亞運的目標，林德福說：「要超越仁川亞運的10金，這10金中，我們有信心的部分很多。」包括田徑標槍、舉重等都被點名有奪金潛力。

新任國訓中心執行長李文彬、副執行長劉慶文也都參與這場座談會。李文彬上任兩周，採「積極主動」的態度與選手、教練溝通，他提到：「最主要的是要協助選手，不能光是嘴巴講，看選手有什麼樣的感受、問題，就直接提出來溝通，我們再來做。」

先前國訓中心爆出不少爭議，包括伙食差、防護員不足等問題，李文彬提到，自己每天在國訓中心用餐，會把自己看到的感受和營養師討論，也會傾聽教練、選手的想法；另外在場地、運動科學方面，也會針對教練和選手的需求提供協助。

體育署舉行新任特定體育團體理事長座談會。記者葉姵妤／攝影
體育署舉行新任特定體育團體理事長座談會。記者葉姵妤／攝影
分享
體育署署長林德福。記者葉姵妤／攝影
體育署署長林德福。記者葉姵妤／攝影
分享

田徑舉重

相關新聞

全中運／比賽停電 選手：還能辦東亞青運嗎

2018-04-13 17:46

三太子網賽／莊吉生先盛後衰 止步男單八強

2018-04-13 18:55

游泳／爆冷未晉級 洪荒少女傅園慧考慮退休

2018-04-13 18:22

歐足╱總是功虧一簣 尤文圖斯真的需要重建

2018-04-13 16:12

PGA／暌違3年 伍茲「特例資格」參加美國公開賽

2018-04-13 16:07

體改聯籲退會員費 排協：由主管機關決定

2018-04-13 16:03

射箭／陳怡瑄、譚雅婷將奪金返鄉 下一步備戰亞運

2018-04-13 11:43

新加坡田徑賽／吳家如一撐飛躍15年

2018-04-13 00:49

三太子網賽／莊吉生拍掉第一種子 8強有2台將

2018-04-13 00:39

三太子網賽／搶7拍下頭號種子 莊吉生進8強

2018-04-12 21:13

三太子網賽／苦戰3盤 吳東霖不敵第3種子

2018-04-12 20:44

培育國際體育人才 奧會、國體大簽備忘錄

2018-04-12 19:52

足球／世界排名121 中華男足史上新高

2018-04-12 19:35

網球／發球限時25秒 美網今年實行

2018-04-12 19:30

紅牌的遺憾 向一代傳奇門將布馮說再見

2018-04-12 19:24

新加坡田徑賽／台小將跳遠奪金 達亞青賽參賽標準

2018-04-12 17:22

新加坡田徑賽／相隔15年 吳家如「撐」破全國

2018-04-12 15:50

跆拳道／羅嘉翎「金」喜 世青賽連兩屆摘金

2018-04-12 15:49
看更多

熱門文章

NBA／台灣人當林書豪老闆 蔡崇信正式入主籃網

2018-04-13 09:07

NBA／美運彩奪冠賠率 76人高居第五

2018-04-13 09:20

MLB／大谷秀腳程敲首支三壘安 天使5連勝

2018-04-13 10:31

MLB／大谷跑速驚人 教頭誇奠定勝負的一棒

2018-04-13 13:40

春訓、例行賽差很大 專家早預期大谷翔平能成功

2018-04-13 07:00

MLB／大谷翔平想要多上場？天使教頭：夠多了

2018-04-13 11:32

季後賽第一輪爆冷預測：公鹿最可能演出大逆襲

2018-04-13 07:00

NBA╱布萊恩點名 MVP挑哈登、最佳教練選爵士

2018-04-13 16:55

NBA／新賽季將有新球風 林書豪盼續當籃網領袖

2018-04-13 08:49

MLB／大谷成下一個貝比魯斯？魯斯家族：還久

2018-04-13 07:07

MLB／谷酸變谷粉 美專欄作家猛誇大谷的好

2018-04-13 13:25

外資金童蔡崇信加入阿里月領2千 老婆說他瘋了

2018-04-13 15:51

金塊太依賴約柯奇 輸掉生死鬥賠上球季

2018-04-13 07:00

MLB／林子偉替補選到保送 波瑟羅領紅襪勝洋基

2018-04-13 11:12

MLB／小4學生翹課看小熊比賽 撞見翹班的校長

2018-04-13 08:05

MLB／超會圈粉 大谷翔平親送球棒給小男孩

2018-04-13 10:52

SBL／直落4遭富邦橫掃 呂政儒：很不甘心

2018-04-12 21:27

NBA／季後賽保守用兵 騎士主帥推10人輪替

2018-04-13 11:36

NBA／1天內2教頭遭開除 佛蓋爾丟魔術帥位

2018-04-13 14:47

NBA／阿里巴巴副主席 蔡崇信收購籃網49%股權

2018-04-13 09:48

NBA／季後賽「狼」來了 維金斯：桑德斯會驕傲

2018-04-13 00:33

MLB／小熊貝茲甩棒不跑壘 海盜教頭：不尊重比賽

2018-04-13 08:03

MLB／首度實戰！陳偉殷延長春訓3局很完美

2018-04-13 08:16

NBA／不指望柯瑞首輪歸隊 柯爾喊話二連霸

2018-04-13 12:10

NBA／理查森憶勇士老八傳奇 肯定灌籃大賽創意

2018-04-13 12:37

NBA╱最勤奮的男人 麥凱倫三連霸跑動總距離

2018-04-13 18:10

NBA／馬雲譽最棒CFO 蔡崇信買籃網屬個人投資

2018-04-13 10:50

NBA／湖人重大休賽季 鮑爾不在乎超級球星降臨

2018-04-13 10:51

NBA╱相信過程？ 理查森揭露76人重建秘辛

2018-04-13 18:30

JHBL／宿敵對決 懷生挑戰永仁連霸

2018-04-12 21:20

NBA／籃網仍是潛力股 台灣人入主華人商機無限

2018-04-13 10:17

SBL／金酒扳平璞園 系列賽至少打6場

2018-04-12 23:18

MLB／甘莫歸隊不影響一朗 水手打算帶5外野手

2018-04-13 09:51

中職／千安百轟史上第14人 潘武雄：從沒想過

2018-04-12 22:33

中職／潘武雄達成千安里程碑 蘇智傑贊助再見轟

2018-04-12 21:58

NBA╱少了柯瑞想贏馬刺 勇士還有3大武器

2018-04-13 17:45

SBL／「下剋上」專業戶 富邦橫掃裕隆闖冠軍賽

2018-04-13 00:27

中職／許基宏二軍連3戰開轟 回一軍仍是未知數

2018-04-13 16:14

中職／潘武雄千安 蘇智傑再見轟按「讚」

2018-04-13 00:37

MLB／馬林魚持續墊底 陳偉殷將投復健賽

2018-04-12 23:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top