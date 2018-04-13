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三太子網賽／莊吉生先盛後衰 止步男單八強

2018-04-13 18:55聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

我國網球好手莊吉生今天在華國三太子男網挑戰賽男單8強賽，面對日本好手伊藤竜馬（Tatsuma Ito）先盛後衰，兩度打到「搶7」都落敗，最終拚戰超過2個半小時，以6：3、6：7（9：11）、6：7（4：7）落敗，無緣晉級男單4強。

首盤莊吉生率先突破對手發球局，也靠著此盤唯一的破發球局，以6：3率先拿下。頂著一盤領先的莊吉生，次盤第9局率先來到賽末點，不過他卻發生失誤，無法搶下賽末點反遭對手破發成功、將局數扳平，隨後兩人各自保發也讓比賽進入「搶7」決勝局，儘管莊吉生克服3個盤末點，但仍在第4個盤末點失手，最終在「搶7」以9：11讓出。

決勝盤莊吉生浪費3：1的領先優勢，遭到對手追平，二度將比賽帶入「搶7」，無奈莊吉生一路落後，最終就以4：7讓出此役第2次的「搶7」，遭到伊藤竜馬逆轉。

而率先登場的男雙8強賽，位列雙打第4種子彭賢伊與白俄羅斯搭檔柏瑞（Aliaksandr Bury），出戰王宇佐許育修上演「台灣內戰」，不過在王宇佐／許育修以2：1領先時，「小毛」彭賢尹腰傷復發、申請傷停治療，無奈經過治療後傷勢未見改善，最後只能忍痛退賽，也將4強賽門票拱手讓出。

王宇佐賽後說：「自己賽前已預期會是場硬仗，但我完全想不到會是以這樣的方式結束比賽，希望小毛的傷勢能早日康復。」儘管兩人首度合作且磨合時間短，但兩人利用良好的溝通建立起默契，許育修表示，前輩王宇佐是很好溝通的搭檔，也會適時提醒自己許多不同的戰術。

而王宇佐／許育修組合也成為本次賽事唯一仍在籤表中的雙打台將組合，周六將與印度組合古納斯瓦蘭（Prajnesh Gunneswaran）／米涅尼（Saketh Myneni）爭奪冠軍戰門票。

莊吉生連兩盤「搶7」落敗，也讓出男單4強賽門票。圖／海碩整合行銷提供
莊吉生連兩盤「搶7」落敗，也讓出男單4強賽門票。圖／海碩整合行銷提供
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莊吉生王宇佐許育修

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