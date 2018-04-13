親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
運動員轉職人生
路跑

新加坡田徑賽／吳家如一撐飛躍15年

2018-04-13 00:49聯合報 記者曾思儒／綜合報導

吳家如跳過高懸十五年的全國紀錄，摘下新加坡公開賽女子撐竿跳金牌。圖／王文祥提供
吳家如跳過高懸十五年的全國紀錄，摘下新加坡公開賽女子撐竿跳金牌。圖／王文祥提供
分享

上月剛改寫室內女子撐竿跳全國紀錄，我國田徑小將吳家如昨天再傳佳音，她在新加坡公開賽跳出四公尺一五，不但以平大會紀錄之姿摘下金牌，更刷新高懸十五年的全國紀錄，成為國內新一代「女飛人」。

昨天改寫全國紀錄後，中華田徑協會新任理事長葉政彥將頒發破紀錄獎金四萬元給吳家如、兩萬元獎金給教練王文祥。

吳家如上月在南投國際室內撐竿跳邀請賽，以四公尺○五打破張可欣十四年前寫下的室內全國紀錄四公尺整，並達到今年雅加達亞運參賽標準，昨天再度改寫張可欣二○○三年締造的全國紀錄四公尺一○，相隔十五年的兩項成績剛好都是四月十二日締造，寫下美麗巧合。

吳家如（右）奪金，教練王文祥一同分享喜悅。圖／王文祥提供
吳家如（右）奪金，教練王文祥一同分享喜悅。圖／王文祥提供
分享

田徑

相關新聞

三太子網賽／莊吉生拍掉第一種子

2018-04-13 00:39

JHBL／宿敵對決 懷生挑戰永仁連霸

2018-04-12 21:20

三太子網賽／搶7拍下頭號種子 莊吉生殺進8強

2018-04-12 21:13

三太子網賽／苦戰3盤 吳東霖不敵第3種子

2018-04-12 20:44

培育國際體育人才 奧會、國體大簽備忘錄

2018-04-12 19:52

足球／世界排名121 中華男足史上新高

2018-04-12 19:35

網球／發球限時25秒 美網今年實行

2018-04-12 19:30

紅牌的遺憾 向一代傳奇門將布馮說再見

2018-04-12 19:24

新加坡田徑／台小將跳遠奪金 達亞青賽參賽標準

2018-04-12 17:22

新加坡田徑／相隔15年 吳家如「撐」破全國

2018-04-12 15:50

跆拳道／羅嘉翎「金」喜 世青賽連兩屆摘金

2018-04-12 15:49

LPGA／樂天高球賽首輪 錢珮芸並列49名台將最佳

2018-04-12 14:50

歐冠／C羅關鍵罰球建功 皇馬驚險晉4強

2018-04-12 14:40

三太子網賽／駱建勛演驚奇 賽史首位台將晉8強

2018-04-12 00:31

全中運／聖火抵基隆 亮點計畫搶金

2018-04-11 23:26

三太子網賽／寶島內戰出線 彭賢尹闖雙打8強

2018-04-11 22:18

三太子網賽／馬拉松大戰 駱建勛勇闖8強

2018-04-11 21:18

田徑／拚完亞運 陳傑有旅美夢

2018-04-11 20:42
看更多

熱門文章

NBA／杜蘭特跳脫合約 放眼4千萬美元年薪

2018-04-12 09:32

NBA／巴特勒31分碎金 灰狼隔13季再闖季後賽

2018-04-12 10:59

NBA／連兩季平均大三元 衛少狂抓籃板辦到了

2018-04-12 09:43

惡魔指叉球震撼全美 大谷如當年珍珠港奇襲

2018-04-12 07:00

中職／中信若再輸1場 史耐德將寫不名譽紀錄

2018-04-12 07:00

MLB／遭前隊友牽制出局 大谷：他以前沒那麼快

2018-04-12 13:10

NBA／雷霆首輪戰爵士 衛少再平均大三元謝隊友

2018-04-12 11:15

NBA／狀元佛爾茲最年輕大三元 76人宰鹿16連勝

2018-04-12 11:47

MLB／兩度板凳清空 基襪大戰上演火爆衝突

2018-04-12 10:17

NBA／30年首見！ 西區僅2支隊伍達50勝門檻

2018-04-12 17:30

MLB／大谷對左投敲首安首打點 天使橫掃遊騎兵

2018-04-12 09:21

MLB／洋基、紅襪大亂鬥 兩位事主賽後都喊冤

2018-04-12 12:17

MLB／5度牽制逮到大谷 前火腿隊友拒給首盜

2018-04-12 11:14

MLB／96哩近身球不能忍 洛磯與教士爆全武行

2018-04-12 08:23

NBA／鵜鶘搶下西區第六 讓馬刺首輪對決勇士

2018-04-12 14:22

NBA／詹姆斯首寫全勤紀錄 騎士首輪戰溜馬

2018-04-12 11:41

NBA／衛少高調致謝 柯里森當之無愧雷霆先生

2018-04-12 18:00

傷兵多、黑馬強 引出季後賽首輪三大話題

2018-04-12 15:43

NBA／何納塞克下台一鞠躬 尼克風波再起

2018-04-12 17:25

NBA／火箭遇傷兵麻煩 防守悍將首輪恐缺席

2018-04-12 17:40

日職／大谷當紅、藤浪失控 同梯強投不同命！

2018-04-12 07:00

NBA 2018季後賽對戰表─西區

2018-04-12 13:07

NBA／林書豪恢復非對抗訓練 教頭讚狀態驚喜

2018-04-12 08:54

NBA／艾靈頓破熱火三分球紀錄 暴龍無緣60勝

2018-04-12 13:22

韓職／遭李海昌砲轟 王維中：像歡迎我來南韓

2018-04-12 16:31

NBA 2018季後賽對戰表─東區

2018-04-12 12:52

SBL／克服11分落後 富邦直落4橫掃裕隆晉冠軍戰

2018-04-12 20:09

MLB／最值錢球隊還是他 洋基蟬聯寶座21年

2018-04-12 08:00

NBA／拓荒者西北組冠軍入袋 登西區第3種子

2018-04-12 14:14

籃球／理查森替NBA 3x造勢 預測勇士衛冕成功

2018-04-12 15:06

MLB／比川普還紅！大谷旋風從大阪吹到安納罕

2018-04-12 18:33

MLB／陳偉殷投延長春訓 馬丁利盼好狀況延續

2018-04-12 09:13

SBL／直落4遭富邦橫掃 呂政儒：很不甘心

2018-04-12 21:27

JHBL／宿敵對決 懷生挑戰永仁連霸

2018-04-12 21:20

MLB／一支吹風機不夠 哈波的長髮靠兩支吹來的

2018-04-12 09:12

中職／潘武雄達成千安里程碑 蘇智傑贊助再見轟

2018-04-12 21:58

NBA／今日戰績表 例行賽最終日東區西八強出爐

2018-04-12 14:49

中職／千安百轟史上第14人 潘武雄：進職棒沒想過

2018-04-12 22:33

MLB／等待40年 道奇終收2020年明星賽主辦權

2018-04-12 07:04

中職／金控大戰3連戰 悍將黃亦志本季首先發

2018-04-12 18:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top