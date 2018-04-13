新加坡田徑賽／吳家如一撐飛躍15年

2018-04-13 00:49 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／綜合報導



吳家如跳過高懸十五年的全國紀錄，摘下新加坡公開賽女子撐竿跳金牌。圖／王文祥提供 分享 facebook

上月剛改寫室內女子撐竿跳全國紀錄，我國田徑小將吳家如昨天再傳佳音，她在新加坡公開賽跳出四公尺一五，不但以平大會紀錄之姿摘下金牌，更刷新高懸十五年的全國紀錄，成為國內新一代「女飛人」。

昨天改寫全國紀錄後，中華田徑協會新任理事長葉政彥將頒發破紀錄獎金四萬元給吳家如、兩萬元獎金給教練王文祥。

吳家如上月在南投國際室內撐竿跳邀請賽，以四公尺○五打破張可欣十四年前寫下的室內全國紀錄四公尺整，並達到今年雅加達亞運參賽標準，昨天再度改寫張可欣二○○三年締造的全國紀錄四公尺一○，相隔十五年的兩項成績剛好都是四月十二日締造，寫下美麗巧合。