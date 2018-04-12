培育國際體育人才 奧會、國體大簽備忘錄

2018-04-12 19:52 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



為培育國際體育事務人才，教育部體育署委託中華奧會辦理「107年度國際體育事務人才培育計畫」，中華奧會今天和國立體育大學管理學院簽訂關於本計畫的合作備忘錄，未來國體大管理學院學生只要參與此課程將可抵免畢業學分，成為計畫邁入第8年的新突破。

中華奧會秘書長沈依婷今天和國立體大管理學院、國際體育事務所長陳龍弘教授代表雙方簽訂合作備忘錄，除鼓勵國體大師生參加此計畫，備忘錄中也載明，將推薦完成計畫的學生參與國內外實習；中華奧會也表示，未來也希望能與更多大專院校洽談合作，鼓勵更多學生投入。

沈依婷表示，中華奧會很高興能與大專院校合作，培育國際體育事務人才，吸引更多新血投入；國立體大校長高俊雄也提到，休閒產業經營學系（大學部）、休閒產業經營學系（碩士班）、管理學院碩士在職專班及國際體育事務碩士學位學程等4個系所，都會共同投入這項培育計畫。

國際體育事務人才培育計畫從2011年起就開辦相關課程，過去7年共累積1314 人報名，培訓 853 人成為國際體育事務種子、國內實習服務參與 503 人次、國外實習服務 100 人次、協助國內國際賽事逾 114 項次、累計 349 人進入體育人才庫。