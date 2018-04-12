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三太子網賽／駱建勛上演驚奇之旅

2018-04-12 00:31聯合報 記者曾思儒／台北報導

地主十九歲小將駱建勛仍挺過「馬拉松大戰」考驗，成為第一位站上華國三太子ＡＴＰ挑戰...
地主十九歲小將駱建勛仍挺過「馬拉松大戰」考驗，成為第一位站上華國三太子ＡＴＰ挑戰賽八強的台將。 記者陳正興／攝影
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接連五天出賽，地主十九歲小將駱建勛仍挺過「馬拉松大戰」考驗，昨天歷時兩小時又六分鐘拍下日本對手，首度晉級挑戰賽會內賽就連闖兩關，也成為第一位站上華國三太子ＡＴＰ挑戰賽八強的台將。

世界排名九百一十七名的駱建勛，會外賽連過三關拿到會內門票，首輪拍下大會第五種子已寫驚奇，昨天再以六比三、六比七（五比七）、六比三拍下世界排名二百八十七的高橋悠介，不但繼續突破個人紀錄，也成繼「一哥」盧彥勳和王宇佐之後，史上第三位挺進三太子盃八強的地主。

「這次比賽設定就是八強，不過這是期許，真的做到了，很開心。」第三盤曾喊出傷停處理腳底水泡的的駱建勛透露，一連五天都出賽，昨天決勝盤已經有「撐不住」的感覺，但今年在印度三站的經驗助他度過難關，「艱難還是可以打好球」。

連同雙打，昨天共有八組台將亮相，包括李冠毅／劉少凡、吳東霖／尤承宇和謝政鵬／楊宗樺都落馬，陳迪和許育修也在單打落敗，直到第一球場壓軸亮相的駱建勛才為地主「開胡」，排雙打第四種子的「小毛」彭賢尹接續也在「台灣內戰」以六比二、六比三拍下莊吉生站上八強。

彭賢尹八強賽再碰另組自家人王宇佐／許育修，他笑說：「很好啊，代表四強一定有組台將，到時正常發揮就好。」

三太子印度馬拉松駱建勛

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