三太子網賽／寶島內戰出線 彭賢尹闖雙打8強

2018-04-11 22:18 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



彭賢尹（左）和白俄羅斯搭檔柏瑞闖進8強。 記者陳正興／攝影 分享 facebook 延續前3站在大陸打下的好成績，「小毛」彭賢尹今天和白俄羅斯搭檔柏瑞在「寶島內戰」以6：2、6：3拍下莊吉生／日本添田豪，成為第2組晉級華國三太子ATP挑戰賽8強的地主組合。

小毛和柏瑞先前在大陸3站，一站4強、一站亞軍，三太子盃前一站更收穫冠軍，本周在台北排第4種子，接續的亞洲比賽也已確定繼續合作。

「這是他第一次來台灣，他很喜歡台灣。」獨自出席賽後記者會的小毛還爆料，本來想盡地主之誼，不料詢問搭檔是否需要幫忙，卻得到否定答案，他大笑說：「他自己就有導遊啦！」

目前雙打排名104的小毛也提到，目標還是想站上大滿貫殿堂，若是排名能繼續往上衝，或許有機會找不同搭檔挑戰法網，不過若在挑戰賽層級，和柏瑞暫時仍會互相搭配，「我們打法滿互補，他高，發球好，我發球時在網前也能顧到很多。」

今天共有5組台將在雙打亮相，除他和莊吉生是「寶島內戰」，另外3組純本土組合都沒能闖關，使得8強只剩2組台灣選手，且8強賽就會正面碰頭。

下戰就要和王宇佐／許育修搶4強門票的小毛豁達說，雖是自家人對決，也代表至少4強會有一組台將，且自己也曾和許育修搭配過，大概了解對手打法，介時就場上見真章。