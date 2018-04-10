高球／成績可遇不可求 曾雅妮：要耐心與從容

2018-04-10 18:51 聯合報 記者 聯合報 記者 吳思儀 ╱即時報導



Golface執行長廖聰哲（左）和曾雅妮合影。記者 吳思儀／攝影 分享 facebook 曾經登上世界球后，也曾墜入谷底陷入低潮，但現在我國前世界高球后曾雅妮，逐漸找回快樂打球的初衷。她表示，現在要從容一點，因為「它會來，就是會來，不要一直追著獎盃跑，現在要讓獎盃追著我」。

過去曾雅妮在巔峰時是很開心的在打球，她坦言，可能後來給自己太大壓力，想要做好，於是開始追著獎盃跑，追得很累，也很不容易；現在要更有耐心、更從容，相信很多東西會慢慢隨之而來，因此不要想太多，把該做的事情做好。

現在曾雅妮已逐漸克服心魔，她說：「以前是以前，現在是現在，我不能一直拿那時候去做比較；其實現在比以前更好，雖然可能成績沒有顯現出來，但我覺得不管是我的球技，還是人或是心態，都比以前好很多，只是成績是可遇不可求的。」

接下來曾雅妮將突破最後一關，學會「放下」。她說：「說不定以後我的成就，會比以前更好，因此不能一直去想說，以前如何，為何我現在不行；其實現在的自己比以前更好，就是有在進步，所以不用太固執，堅持這些沒有必要。」

曾雅妮說：「現在最重要的是我自己，如果我更有自信，相信會變得更好。」

曾經有人和曾雅妮說：「以前我可能心中有劍，手中無劍，拿根稻草都能打贏人家的武器，但是現在是手中有劍，心中無劍，拿著刀子都打不贏人家。」這番話曾雅妮一直記在心裡。

曾雅妮說：「打球心態真的很重要，現在我有這麼好的武器，心理應該要更強壯，去面對挑戰，以前我可能技術有到，加上心理很強，所以能贏過人家。」

有時曾雅妮回去看以前的影片，她笑說：「那時動作不好看，但是成績卻沒有差到哪裡去；現在動作那麼漂亮，成績卻跟以前比有很大的差距，所以我覺得這就是打球好玩的地方，體育就是這樣，心態是最難的。」

現在曾雅妮很開心，回到當初打球的感覺，她說：「我不是為了任何人而打，而是很開心的在球場上面對所有挑戰。」