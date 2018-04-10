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高球／找回打球的快樂 曾雅妮：狀態比以前更好

2018-04-10 17:20聯合報 記者吳思儀╱即時報導

Golface執行長廖聰哲（左）和曾雅妮合影。記者 吳思儀／攝影
Golface執行長廖聰哲（左）和曾雅妮合影。記者 吳思儀／攝影
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站上世界冠軍的感覺是孤獨的，從巔峰掉到谷底，令我國前高球后曾雅妮曾無時無刻地不懷疑自己，但現在她逐漸找回當初快樂打球的純粹，挑戰自我極限。今天曾雅妮出席代言高爾夫領航者Golface記者會時，她說，現在要更有耐心、更從容，相信很多東西會隨之而來。

過去曾雅妮在2011年ANZ女子高球名人賽奪冠後，登上世界球后寶座，成為我國首位登上球后的選手，並在2012年與NBA球星林書豪一同獲選為《時代》雜誌「第8屆年度全球百大最有影響力人物」。

但近年來曾雅妮曾給自己太大壓力，而陷入低潮，世界排名也跟著下滑。她坦言，有一段時間打得很不快樂，心想不快樂為何要打球；現在就是找回初衷，回到當初快樂打球的感覺，壓力少了，也變得更舒服了，不像以前那麼緊繃。

曾雅妮說：「很開心又回到當初打球的那種感覺，不是為了任何人而打，而是很開心的在球場上面對所有挑戰。」

談起近期狀態，曾雅妮表示，有慢慢回到軌道上，甚至比以前更好，當然年紀也有關係，可能更成熟了，不管場上還是場下，遇到事情更能處理。

曾雅妮說：「打球就像人生一樣，有高有低，很開心我經歷過那些，才讓我成為更好的人。」

同時曾雅妮為自己感到驕傲，儘管一路走來經歷許多挫折，依舊沒有放棄，並對高球抱持著很大的熱忱。她說：「走在這條路上很開心，每天都有動力與拚勁去完成我的夢想。」

在夢想的這條路上，曾雅妮並不孤單，她表示，這幾年沒有打好，燒錢真的燒很快，很開心有台灣企業的支持，讓她能繼續朝著夢想前進。

曾雅妮說：「要一個人去完成夢想，沒有那麼容易，因為還是有現實考量，但因為有國內的企業支持，讓我無後顧之憂的打球，可以找教練等，在許多地方做得更好，這些都不是自己一個人就能完成，很感謝台灣企業的支持，讓我能把該做的事情做好。」

曾雅妮高爾夫林書豪

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