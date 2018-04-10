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雙姝對決！余天女兒余筱萍落選頭 吳沛憶初選第一

運動場域的#MeToo 談體育媒體的性別分工

2018-04-10 12:35聯合新聞網 鳴人堂

#Metoo運動在全球延燒，台灣也發生一起關於男球評、攝影記者與女主播「性騷擾」...
#Metoo運動在全球延燒，台灣也發生一起關於男球評、攝影記者與女主播「性騷擾」的新聞。這事件背後的結構性現象，或許更值得再沉澱一會兒後來探討。 圖／路透社
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