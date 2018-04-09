世足賽／開戰在即 日開除洋教頭改由西野領軍

2018-04-09 21:07 中央社 東京9日綜合外電報導



再過2個月2018世界盃足球賽就要開打，但日本隊士氣低迷，日本足球協會宣布開除法國籍總教練哈利霍迪奇（VahidHalilhodzic），由日本足球協會技術委員長西野朗繼任。

日本放送協會（NHK）、「產經體育報」（Sanspo）等媒體報導，日本足球協會今天下午在東京召開記者會宣布解除與65歲哈利霍迪奇的合約關係，由63歲的日本足球協會技術委員長西野朗繼任。

日本足球協會會長田嶋幸三說：「開除哈利霍迪奇的理由是上個月與馬利（Mali）、烏克蘭的足球隊比賽之後，哈利霍迪奇與選手們缺乏溝通，互信關係低落。協會做出綜合性判斷。」

2018世界盃足球賽將於6月14日在俄羅斯開踢，這是日本足球史上首度陣前換將。西野能否在短時間內重整目前士氣低迷的日本足球隊，備受關注。

西野曾擔任日本U-20、日本U-23教頭，也曾在日本職業足球甲級聯賽（J1）的柏太陽王、G大阪、名古屋、神戶等擔任總教練。1996年西野率領日本隊在亞特蘭大奧運打贏金牌呼聲高的巴西，被喻為「邁阿密奇蹟」。他於2016年3月起擔任日本足球協會的技術委員長。

西野將成第二位率領日本足球隊打世界盃大賽的日籍教練。上一位是1998年、2010年世界盃日本足球隊總教練岡田武史。