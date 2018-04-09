三太子網賽／信任身體記憶 吳東霖收挑戰賽會內第2勝

2018-04-09 19:26 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



獲得華國三太子國際男網挑戰賽會內外卡的台灣網球好手吳東霖，今天在會內賽單打首輪碰上世界排名第268的澳洲好手惠亭頓（Andrew Whittington），首盤僅用34分鐘就2破對手發球局，最終以6：3、7：6（7：1）收下勝利，他也繼2016年高雄海碩國際男網挑戰賽後，摘下個人生涯挑戰賽會內賽第2勝。

儘管此役對手頻頻利用強勢發球得分、全場共送出13記ACE球，不過吳東霖絲毫不畏懼，他在第5局率先突破對手發球局取得5：2領先，並在第9局2度破發成功，率先搶下首盤。次盤兩人上演保發大戰，前12局兩人死守發球局也讓比賽進入「搶7」決勝局，吳東霖一鼓作氣以7：1輕鬆搶下，最終以直落二晉級次輪。

而他也是繼2016年高雄海碩盃後，再度拿下挑戰賽會內賽勝利，賽後他表示，今天有把賽前給自己設定的功課完整發揮，只要達到自己設定的目標，也就不會太去在乎比賽輸贏。不過吳東霖坦言，自己在「搶7」以5：1領先對手時，一度覺得有「陰影」，他解釋說：「因為之前有一場比賽我也是在5：1領先的情況下，最後遭到對手逆轉，不過今天也算是記取之前的教訓，讓我有這樣的經驗，今天不再犯錯。」